Airbus e aproape de a semna un acord de miliarde de dolari cu China

Reprezentantii Airbus nu au comentat informatia.Acordul ar urma sa se semneze in timpul turneului european al presedintelui chinez Xi Jinping. Marti, oficialul chinez se va intalni la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron, cu cancelarul german Angela Merkel si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru discutii privind schimbarile climatice, comertul si multilateralismul.Principalele grupuri aeronautice globale, Airbus si Boeing, concureaza pentru piata din China, a doua piata aeronautica mondiala, pe fondul cresterii cererii pentru calatorii, dar perspectivele sunt complicate de dorinta autoritatilor de la Beijing de a forma proprii sai campioni industriali si, in cazul Boeing, de razboiul comercial dintre China si SUAIn mod neasteptat, presedintele francez Emmanuel Macron nu a reusit sa incheie un acord pentru comenzi Airbus in timpul calatoriei sale in China de la inceputul lui 2018 si de atunci Guvernul de la Paris si Airbus lucreaza pentru a salva acordul.Macron anunta atunci ca Beijingul va cumpara 184 de aeronave A320neo, in valoare de 18 miliarde de dolari.A320neo, o versiune modernizata a modelului A320, echipata cu motoare mai eficiente, este cel mai bine vandut model al grupului aeronautic european.Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta, de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Recent, Airbus Helicopters a inaugurat noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro, unde va fi produs elicopterul cu doua motoare H215, primul aparat fiind asteptat sa iasa de pe linia finala de asamblare in 2018.