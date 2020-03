Airbus ia masuri urgente pentru a face fata crizei: anuleaza dividendele si ia o linie de credit de 15 miliarde de euro

Printre aceste masuri se numara o noua linie de credit in valoare de 15 miliarde de euro, anularea dividendelor pentru 2019, in valoare de 1,80 euro pe actiune ceea ce reprezinta o valoare totala de aproximativ 1,4 miliarde de euro, precum si suspendarea finantarii pentru completarea schemelor de pensii complementare."Gratie acestor decizii, compania dispune de lichiditati suficiente pentru a face fata nevoile suplimentare de trezorerie legate de COVID-19", a informat Airbus, care afirma ca dispune de lichiditati in valoare de aproximativ 30 miliarde de euro."Prima noastra prioritate este sa ii protejam pe oameni si sa sustinem eforturile globale destinate limitarii raspandirii coronavirusului", a declarat directorul general de la Airbus, Guillaume Faury.Industria aeronautica globala a fost grav lovita de raspandirea pandemiei de coronavirus. Multe companii aeriene si-au suspendat aproape in totalitate operatiunile comerciale iar unele au cerut ajutorul guvernului pentru a putea trece de saptamanile urmatoare.Airbus a incheiat anul 2019 cu pierderi de 1,36 miliarde de euro in pofida cresterii livrarilor, afectat in special de amenda de 3,6 miliarde de euro intr-un dosar de coruptie dar si de costurile suplimentare de 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltare avionului de transport militar A400M.In conditiile in care a devansat Boeing, devenind cel mai mare producator mondial de avioane, Airbus a primit anul trecut comenzi pentru 768 de avioane, fata de 747 avioane in 2018.In prezent, valoarea totala a carnetului de comenzi al Airbus se ridica la 471 miliarde de euro, gratie in special comenzilor pentru avioanele din familia A320neo pentru care la finele lunii ianuarie comenzile se ridicau la 6.249 de aparate.Airbus este lider in aeronautica, spatiu si servicii conexe. Airbus ofera cea mai cuprinzatoare gama de avioane de pasageri.Airbus este, de asemenea, lider european in ceea ce priveste productia avioanelor cisterna, de lupta, de transport si pentru alte misiuni, precum si una dintre cele mai mari companii spatiale din lume. In domeniul elicopterelor, Airbus furnizeaza cele mai eficiente solutii civile si militare din lume.