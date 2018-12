Airbus le da angajatilor din Franta bonusuri speciale, asa cum a cerut Macron, dupa protestele "vestelor galbene"

Saptamana trecuta, presedintele Emmanuel Macron a anuntat o serie de masuri care vizeaza relansarea puterii de cumparare, incercand sa calmeze protestul "vestelor galbene". Oficialul francez a promis o serie de masuri care merg in sensul cresterii puterii de cumparare solicitate de protestatari: cresterea salariului minim cu 100 de euro din 2019, fara ca acest lucru sa-i coste vreun euro pe angajatori, nefiscalizarea orelor suplimentare din 2018 si anularea cresterii de taxe care a fost impusa pensionarilor care castiga mai putin de 2.000 de euro pe luna. In plus, el le-a cerut angajatorilor care pot face acest lucru "sa plateasca o prima de sfarsit de an" care nu va fi fiscalizata.Airbus, detinuta partial de Franta, Germania si Spania, este sub presiune dupa ce Macron a cerut saptamana trecuta liderilor principalelor companii, inclusiv sefului producatorului de avioane, Guillaume Faury, sa faca mai mult pentru a atenua criza prin care trece Franta.Totusi, Airbus - care depinde in principal de exporturile de aeronave, fiind in concurenta cu rivala americana Boeing - a subliniat importanta de a ramane competitiva si a avertizat impotriva concentrarii "numai pe masuri ciclice si financiare"."Airbus este pregatita sa contribuie si sa sprijine actiunile Guvernului ca raspuns la aceasta stare de urgenta, in timp ce atrage atentia asupra necesitatii absolute de a mentine competitivitatea companiilor franceze care sunt expuse, ca si Airbus, la concurenta puternica de pe plan extern", se arata in memoriu.Un purtator de cuvant al companiei a declarat ca marimea oricarui bonus inca trebuie analizata si va fi discutata la obisnuita intalnire cu sindicatele.Airbus are 48.000 de angajati in Franta, iar salariul mediu lunar in industria aerospatiala este de 4.250 euro (4.815 dolari), comparativ cu media nationala de 2.250 euro, conform grupului de lobby GIFAS.Totusi, Airbus are un numar nespecificat de angajati cu salarii mai mici in Franta, iar salariul minim lunar pentru un angajat Airbus este de 1.700 euro, comparativ cu nivelul salariului minim pe plan national, de 1.500 euro.