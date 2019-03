AirHelp, dupa accidentul Boeing: Calatorii din Europa se pot astepta la haos

"Vedem deja impactul supra-turismului in industria aeriana si ne asteptam ca numarul de pasageri sa creasca in fiecare an. Tinand cont de aceste lucruri, foarte multe companii aeriene nu au capacitatea de a utiliza alte aeronave pentru surplusul de pasageri. In mod normal, companiile aeriene nu au o aeronava de rezerva pentru fiecare zbor operat. Daca companiile aeriene actioneaza rapid si privesc in viitor, ar putea evita problemele prin redistribuirea zborurilor. Oricum, fara o atitudine proactiva, aceasta situatie poate duce la anularea sau supra-rezervarea curselor si, in ultima instanta, la refuzul imbarcarii pasagerilor", se arata in comunicatul AirHelp, liderul mondial in obtinerea de compensatii pentru pasageri."Companiile aeriene trebuie sa aiba grija de pasageri. Oricum, pentru ca Uniunea Europeana a fost cea care a decis inchiderea temporara a spatiului aerian pentru Boeing 737 MAX, urmatoarele anulari de curse, din cauza avionului programat sa opereze rutele, sunt considerate cazuri de exceptie, prin urmare, pasagerii nu beneficiaza de compensatii potrivit Directivei EC261/2004. Ne pare tare rau pentru familiile pasagerilor care au murit in tragicul accident al Ethiopian Air, si salutam decizia EASA de a interzice operarea avioanelor MAX intrucat siguranta in industria aeriana primeaza", mai spun rerezentantii companiei.Dreptul consumatorului la compensatie depinde in primul rand de circumstante - se poate lua in calcul aeroportul de pe care decoleaza sau cel de destinatie -, si in al doileea rand de felul in care tara de origine a companiei aeriene a reactionat la problemele mecanice ale Boieing-ului. Zborurile perturbate din vina companiei aeriene, de cele mai multe ori, permit pasagerului sa ceara despagubiri conform directive europene, indiferent daca aceasta a avut asigurare sau nu. Oricum, dat fiind faptul ca, in mod oficial, mai multe tari din intreaga lume - in special China, Indonezia, Singapore, Australia, Malaezia, Oman, India, Irlanda si statele Uniunii Europene au decis sa tina la sol aeronavele 737 MAX pe motive de siguranta, aceast lucru fiind considerat o circumstanta extraodinara, legislatia de calatorii (ex. Directiva Europeana EC261, Conventia de la Montreal etc.) nu permite pasagerului dreptul la compensatii.Da, pasagerii ar trebui sa-si reprogrameze zborurile, pentru ca nu exista niciun indiciu cu privire la momentul in care interdictia pentru Boeing 737 MAX va fi ridicata.Pasagerii ar trebui sa ia in calcul mai degraba reprogramarea calatoriei cu o alta aeronava decat anularea acesteia, pentru ca pasagerii care isi anuleaza calatoria nu vor fi sub nicio forma eligibili pentru compensatii. Pasagerii nu au dreptul la despagubire sau rambursarea banilor pentru biletele achizitionate daca decid sa-si anuleze calatoria. Ca lider mondial in obtinerea de compensatii pentru pasagerii companiilor aeriene, AirHelp considera ca siguranta pasagerilor, a membrilor echipajului si a familiilor acestora trebuie sa fie intotdeauna o prioritate.AirHelp este liderul mondial in obtinerea de compensatii, ajutand pasagerii sa inteleaga care sunt drepturile lor si sa primeasca despagubiri pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate. Din 2013, cand AirHelp a fost fondata, compania a ajutat peste 10 milioane de pasageri. AirHelp are reprezentante in Europa, Asia si America de Nord, care deservesc 30 de tari, oferind asistenta in 16 limbi. Compania are peste 600 de angajati la nivel mondial.