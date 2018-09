Angajatii Ryanair ameninta cu noi greve: Cand biletul de avion este mai ieftin decat taxiul, sigur ceva e gresit

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a afirmat ca va fi nevoie de timp pana la finalizarea unor acorduri cu sindicatele si, chiar daca nu-i plac grevele, este decis sa se acomodeze cu ele pentru a proteja modelul de afaceri al companiei aeriene low-cost, transmit DPA si Reuters.Miscarile de protest din Germania au avut un efect nesemnificativ asupra operatiunilor totale, ceea ce a dus miercuri la o crestere modesta cu 0,6% a actiunilor Ryanair, dupa scaderea de marti. Avioanele Ryanair din Germania reprezinta aproximativ o zecime din flota sa globala.Ryanair a anuntat marti ca va anula miercuri 150 dintre cele 400 de curse aeriene din si spre Germania, din cauza grevei comune a pilotilor si insotitorilor de bord, si a avertizat ca astfel de greve "ilegale" vor duce la concedieri daca vor fi continuate.Sindicatul pilotilor germani Vereinigung Cockpit (VC) a cerut Ryanair sa fie de acord cu medierea, in disputa privind salariile si conditiile de munca, dar inca nu s-a ajuns la un acord privind mediatorul. Sindicatul a amenintat ca va declansa noi miscari de protest daca operatorul aerian nu vine cu o oferta mai buna."Atat timp cat Ryanair nu va face o oferta imbunatatita, vor putea avea loc noi greve", a explicat negociatorul VC, Ingolf Schumacher.Verdi, sindicatul german din domeniul serviciilor, cere o majorare substantiala a salariilor precum si contracte locale pentru cei aproximativ 1.000 de insotitori de bord care lucreaza pentru Ryanair."In cazul in care cumperi un bilet care este mai ieftin decat o cursa cu taxiul catre aeroport, trebuie sa-si fi dat seama ca ceva este gresit in acest sistem, ca aceste preturi nu pot finanta compania", a declarat purtatorul de cuvant al Verdi, Andreas Splanemann.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.