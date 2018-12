Atentie, calatori! Cursele aeriene pot inregistra intarzieri de pana la 40 de minute

"La ora 8:00 traficul aerian era normal. Fara intarzieri semnificative sau anulari de curse. Unele curse pot inregistra totusi intarzieri de 30 - 40 minute pentru ca se efectueaza degivrarea aeronavelor. Suprafata de miscare (piste, platforme, cai rulare) este deszapezita", precizeaza CNAB.In schimb, pe intreaga retea feroviara se circula in conditii de iarna marti dimineata, insa nu sunt trenuri blocate sau oprite in statii, informeaza CFR SA."Personalul feroviar de specialitate actioneaza pentru deszapezire si asigurarea gabaritului pe 4 intervale de statii: Caineni - Valea Oltului, Valea Sadului - Strambuta, Oravita - Anina si Lunca Ilvei - Lesu Ilvei", precizeaza sursa citata.Circulatia mai multor trenuri de calatori a fost afectata, duminica, in urma deranjamentelor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica din cauza conditiilor meteorologice.Ninsorile recente au dat batai de cap autoritatilor, cea mai dramatica situatie din intreaga tara inregistrandu-se la Lugoj, potrivit Ziare.com , unde timp de 33 de ore localnicii nu au avut apa potabila la robinete si nici curent, in urma ninsorii abundente.Orasul Lugoj, care are aproximativ 40.000 de locuitori, a ramas fara energie electrica, caldura si apa la robinete, duminica dimineata, in urma ninsorilor abundente. In cursul noptii de duminica spre luni, orasul timisean a fost partial alimentat cu apa, dupa ce a fost montat un generator la uzina de apa.In aceste conditii, Comandamentul saptamanal de iarna are loc marti la Dispeceratul Energetic National.Comandamentul este condus de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Visan, care va sustine declaratii de presa la ora 14:30.