Austrian Airlines ar putea face concedieri pentru a-si reduce costurile cu 100 de milioane de euro

Compania se confrunta cu cresterea concurentei din partea operatorilor aerieni low-cost, inclusiv easyJet, Wizz Air si Laudamotion, subsidiara Ryanair, pentru zborurile pe distanta scurta de la baza sa Viena.Marti ar urma sa fie anuntat oficial planul de reducere a costurilor cu 100 de milioane de euro, in aceeasi zi in care Lufthansa va publica rezultatele financiare inregistrate in trimestrul trei din 2019.Reprezentantii Austrian Airlines nu au dorit sa comenteze informatia.In prezent, Austrian Airlines, cu operatiuni si in Romania, are peste 7.000 de angajati, iar ultima data cand a facut concedieri a fost in 2012.