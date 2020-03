Austrian Airlines isi suspenda toate zborurile

"Masura este un raspuns la interdictiile de intrare impuse la nivel mondial precum si la scaderea rapida a cererii pentru calatorii cu avionul", a informat compania austriaca intr-un comunicat de presa.Ultimul zbor al Austrian Airlines este cel din directia Chicago care este programat sa aterizeze la Viena in primele ore ale zilei de 19 martie."Pasagerii care au rezervat un zbor pana la data de 28 martie vor fi preluati de alte companii aeriene daca va fi posibil", a adaugat Austrian Airlines.In prezent, Austrian Airlines, cu operatiuni si in Romania, are peste 7.000 de angajati si opereaza o flota de 83 de aparate.