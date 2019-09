Bilete de avion de la 65 euro pentru zboruri TAROM, la 65 de ani de la infintarea companiei

Potrivit unui comunicat TAROM remis miercuri AGERPRES, pe rute externe operatorul aerian ofera zboruri la preturi pornind de la 99 euro, cu toate taxele incluse, intre Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Roma, Sofia, Tbilisi si Viena.Pentru un tarif de 119 euro, cu toate taxele incluse, pot fi achizitionate bilete pentru curse aeriene intre Bucuresti si Frankfurt, Hamburg, Munchen, Praga, Salonic si Tel Aviv.Totodata, compania are tarife de la 139 euro pentru bilete achizitionate intre Bucuresti si Amsterdam, Barcelona, Bruxelles, Erevan, Londra, Paris si Stockholm si de la 159 euro pentru destinatiile Amman, Beirut, Cairo si Madrid.Oferta este valabila pentru cursele operate de TAROM in perioada 1 noiembrie - 15 decembrie 2019 si 15 ianuarie - 1 martie 2020 (data ultimului retur).TAROM precizeaza, de asemenea, ca locurile la aceste tarife sunt limitate."Istoria companiei aeriene nationale este povestea oamenilor pasionati de aviatie, de calatorie si povestea fiecarui pasager care ne-a trecut pragul de-a lungul timpului. In cei 65 de ani de existenta, TAROM a fost martorul implicat al unei istorii incepute de pionierii romani ai aviatiei civile mondiale si continuata pana astazi de o echipa cu pasiune pentru zbor. Datoram totul pasagerilor care au ales sa calatoreasca alaturi de noi, partenerilor si intregii echipe TAROM, iar la ceas aniversar, ne dorim sa ramanem in continuare la inaltime si sa continuam traditia aviatiei romanesti", a declarat directorul general Madalina Mezei.Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM a fost infiintata in 1954. TAROM isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din 1993 este membra a Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), din 2000 este membra a Asociatiei Companiilor Aeriene Europene (AEA), iar din iunie 2010 este membra a Aliantei SkyTeam, eveniment istoric ce marcheaza intrarea companiei nationale intr-o noua epoca a existentei sale.