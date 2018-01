Biletele de avion spre Asia, America, Africa si Caraibe s-au ieftinit cu pana la 40% la Air France-KLM

Toate preturile afisate sunt pentru zborurile dus-intors, cu toate taxele incluse.

Hong Kong - 399 euro

Beijing - 416 euro

Shanghai - 421 euro

Bangkok - 471 euro

Tokyo - 481 euro

Singapore - 541 euro

Osaka - 545 euro

Tarife reduse pentru destinatii europene

Iubitorii destinatiilor exotice isi pot achizitiona bilete catre Panama de la 459 euro, Mauritius de la 639 euro, Havana de la 701 euro, Curacao de la 615 euro - promotie KLM sau Punta Cana de la 679 euro - promotie Air France.Destinatiile nord-americane asteapta sa fie explorate cu preturi de la 449 euro, zbor dus-intors catre Las Vegas,, Montreal de la 499 euro, Washington de la 519 euro si Toronto de la 579 euro, zboruri dus-intors.Asia ramane si in acest an in preferintele romanilor, iar reducerile sunt semnficative. Astfel, un zbor dus-intors incepe de la:Pasionatii de calatorii care prefera experientele unui safari in Africa au la dispozitie ofertele catre Johannesburg si Nairobi de la 469 euro sau se pot retrage cateva zile pe plajele din Zanzibar, de la 530 euro, zbor dus-intors.Pentru calatorii care isi doresc sa ajunga in Brazilia, AIR FRANCE KLM a pus in vanzare bilete spre Rio de Janeiro si Sao Paolo incepand de la 549 euro de persoana, dus-intors, cu ofata de pretul normal al biletului.Calatorii romani pot beneficia de scaderea tarifului spre destinatia KLM favorita, unDe asemenea, doritorii de calatorii in Nordul Europei pot zbura la Alesund si Stavanger de la 189 euro, zbor dus-intors, cu toate taxele incluse.Rezervarea biletelor la aceste preturi este posibila, iar perioada de calatorie pentru toate destinatiile este pana pe data de 30 noiembrie 2018.Preturile promotionale sunt disponibile atat la achizitiile facute pe platformele online www.airfrance.ro si www.klm.ro , cat si la agentiile de voiaj si tour operatorii autorizati.AIR FRANCE KLM este unul dintre cei mai mari jucatori in transportul aerian, la nivel mondial, si lider de piata pe zborurile lung-curier cu plecare din Europa.In 2016, AIR FRANCE KLM a transportatsi peste 1.1 milioane de tone cargo.Flota companiei este formata din, iar reteaua acopera 328 de destinatii din 118 tari, prin hub-urile de la Paris-Charles de Gaulle, unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, si Amsterdam-Schiphol.Air France si KLM sunt companii membre ale aliantei globale SkyTeam care numara 20 membri si care ofera pasagerilor din intreaga lume acces la o retea globala de 17.343 de zboruri zilnice catre 1.074 de destinatii din 177 de tari.