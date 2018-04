Blue Air a castigat TripAdvisor Travelers' Choice Award 2018

Este pentru prima oara cand o companie aeriana romaneasca primeste acest premiu

Acest premiu este o realizare fantastica si arata cat de mult apreciaza pasagerii Blue Air calatoriile la bordul aeronavelor noastre.Este pentru prima oara cand o companie aeriana romaneasca primeste acest premiu, iar Travelers Choice Awards este cea mai mare distinctie oferita de TripAdvisor.com, celebrul site de recenzii in turism.Premiul este acordat in urma recenziilor primite de pasagerii Blue Air si vine ca o validare a valorilor noastre: siguranta la fiecare zbor, calitatea serviciilor, punctualitate, confort si eficienta."Suntem incantati de acest premiu si tin sa multumesc atat pasagerilor nostri pentru increderea acordata, dar si colegilor mei care, 365 zile pe an, 24 ore pe zi, s-au dedicat pentru a oferi cele mai bune servicii. Anul trecut, la bordul aeronavelor Blue Air au calatorit peste 5 milioane de pasageri spre 100 dintre cele mai atractive destinatii din Europa.Suntem constienti ca acest premiu ne obliga sa ducem si mai sus standardele de calitate si sa investim pentru satisfacerea celor mai exigente cerinte venite din partea 'sefilor' nostri supremi, pasagerii", a declarat Tudor Constantinescu, Director Comercial Blue Air.Pagina de prezentare a Blue Air de pe site-ul TripAdvisor.com are, incepand de astazi, sigla TripAdvisor Travelers' Choice Award 2018, sectiunea Travelers' Choice Low Cost Carrier pentru zona Europa.Blue Air si-a inceput activitatea pe 13 decembrie 2004, in prezent operand peste 100 de rute in Belgia, Cipru, Danemarca, Franta, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Norvegia, Marea Britanie, Portugalia, Romania, Suedia si Spania. In cei 13 ani de activitate, Blue Air a transportat peste 21 de milioane de pasageri, iar in anul 2017 a transportat 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de 2016.Compania are noua baze operationale, in Bucuresti, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Larnaca, Liverpool, Torino si Alghero.Blue Air a primit certificarea IATA Operational Safety Audit (IOSA) din partea International Air Transport Association (IATA) pentru standarde exceptionale de operare si este membru cu drepturi depline IATA.Blue Air opereaza o flota de aeronave Boeing 737, avand interioare moderne, ce asigura pasagerilor un confort sporit si o experienta imbunatatita pe timpul zborului. Pentru mai multe informatii despre Blue Air, anunturile legate de noile rute, bilantul pe 2017 etc, te invitam sa accesezi pagina de PRESA a site-ului blueairweb.comDestinatii Blue Air in 2018:- din Bucuresti: Bacau, Barcelona, Birmingham, Bordeaux, Bruxelles, Castellon, Catania, Cluj-Napoca, Copenhaga, Dublin, Florenta, Glasgow, Hamburg, Helsinki, Iasi, Koln-Bonn, Larnaca, Lisabona, Liverpool, Londra Luton, Lyon, Madrid, Malaga, Milano Linate, Napoli, Nisa, Oradea, Oslo, Paris Beauvais, Palma de Mallorca, Roma Fiumicino, Stockholm Arlanda, Stuttgart, Tel Aviv, Torino, Valencia.- din Bacau: Bucuresti, Bologna, Bruxelles, Catania, Dublin, Liverpool, Londra Luton, Milano Bergamo, Madrid, Roma Fiumicino, Torino.- din Cluj-Napoca: Birmingham, Bucuresti, Constanta, Dublin, Liverpool, Londra Luton, Nisa, Tel Aviv.- din Constanta: Bruxelles, Cluj-Napoca, Milano Bergamo, Oradea, Paris, Timisoara, Iasi.- din Iasi: Barcelona, Bruxelles, Bucuresti, Koln-Bonn, Londra Luton, Milano Bergamo, Munchen, Paris, Roma Fiuminino, Torino, Constanta.- din Larnaca: Atena, Birmingham, Bucuresti, Londra Luton, Salonic.- din Liverpool: Alicante, Bacau, Bucuresti, Cluj-Napoca, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Malaga, Palma de Mallorca.- din Sibiu: Stuttgart.- din Torino: Alghero, Bacau, Bari, Bucuresti, Catania, Copenhaga, Iasi, Ibiza, Lamezia Terme, Lisabona, Stockholm, Londra Luton, Madrid, Malaga, Napoli, Palma de Mallorca, Pescara, Trapani, Sevilia, Stockholm Arlanda, Paris Charles de Gaulle.- din Alghero: Roma Fiumicino.