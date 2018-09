British Airways ii va despagubi pe clientii care s-au ales cu datele cardului furate cand si-au platit biletele online

British Airways, parte a grupului International Airlines Group (IAG), a anuntat joi ca aproximativ 380.000 de clienti ar putea fi afectati de furtul datelor de pe cardurile folosite pentru comenzi online. Sunt vizati cei care au facut rezervari online sau cu ajutorul aplicatiei mobile, din 21 august pana in 5 septembrie. Clientilor care si-au folosit cardurile bancare in perioada respectiva pentru a cumpara bilete de avion de la British Airways li se recomanda sa contacteze bancile emitente si sa urmeze recomandarile acestora, informeaza AFP."Ii vom despagubi pentru toate pierderile financiare pe care le-au suferit", a declarat directorul general al British Airways, adaugand ca prioritatea companiei este sa ii contacteze pe toti clientii afectati.Alex Cruz a precizat ca datele furate sunt cele referitoare la nume, adresa, email si mai ales cele privind cardurile bancare, respectiv, numar, data expirarii si codul de securitate. In schimb, piratii nu au reusit sa aiba acces la itinerariile zborurilor sau informatiile referitoare la pasapoartele pasagerilor.British Airways sustine ca in prezent functionarea site-ului sau de Internet si a aplicatiei mobile a revenit la normal, iar clientii pot sa se inregistreze online.Aceasta nu este prima problema informatica cu care s-a confruntat British Airways. In luna mai 2017, activitatea companiei britanice a fost afectata de o problema de alimentare cu electricitate care a obligat-o sa anuleze 726 de zboruri, adica 28% din zborurile programate pe perioada unui weekend prelungit. Acest incident a provocat un haos imens pe aeroporturile londoneze Heathrow si Gatwick, afectand 75.000 de pasageri.