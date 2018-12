Cea mai buna companie aeriana din Europa se retrage din Romania pentru a doua oara

"Compania aeriana TAP Air Portugal informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona - Bucuresti. Clientii cu bilete de avion deja cumparate vor fi protejati pe zborurile altor companii aeriene si vor fi informati despre noile rute sau vor putea solicita rambursarea sumelor achitate, in cazul in care vor dori anularea biletelor. Pasagerii din Romania vor putea contacta Call Center-ul din Lisabona, la numarul de telefon: +351 21 843 11 00", potrivit unui comunicat al operatorului, remis luni AGERPRES.Potrivit sursei citate, aceasta a fost a doua incercare de operare pe piata din Romania."Operarea reluata si-a dovedit, inca o data, profitabilitatea scazuta, care n-ar justifica continuarea zborurilor pe ruta Lisabona - Bucuresti", se precizeaza in comunicat.TAP Air Portugal a revenit in iulie 2017 in Romania, cu zboruri directe pe ruta Lisabona - Bucuresti, si estima ca va transporta, pana la finele anului respectiv, 70.000 de pasageri. Compania aeriana a renuntat si in 2016 sa mai opereze zboruri din si catre Romania.Compania aeriana portugheza a fost desemnata, anul trecut, cea mai sigura companie aeriana din Europa de Vest, conform unui raport JACDEC privind siguranta companiilor aeriene. In acelasi timp, North American Magazine a desemnat compania TAP ca fiind cea mai buna companie aeriana din Europa in ultimii cinci ani.