Cea mai mare greva la Ryanair va afecta aproape 50.000 de calatori saptamana viitoare

Vor fi afectati aproape 50.000 de clienti care calatoresc din si spre Spania, Portugalia si Belgia, urmand sa fie anulate zilnic pana la 300 de zboruri, informeaza un comunicat al operatorului aerian irlandez.In 12 iulie, Ryanair a anulat 30 de curse aeriene, dupa ce aproximativ 100 din cei 350 de piloti irlandezi ai companiei au declansat prima lor greva, cerand un sistem de salarizare mai transparent, promovari si transferuri, in vederea limitarii a ceea ce sindicatul FORSA/IALPA sustine ca ar fi libertatea excesiva a conducerii de a dispune de carierele angajatilor.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat, in 4 iulie, o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.In schimb, Ryanair sustine ca angajatii sai beneficiaza de unele din cele mai bune conditii din industria aeriana low-cost.In decembrie, Ryanair a avut primele negocieri cu sindicatele din istoria de 32 de ani a companiei, care au ajutat la evitarea unei greve la nivel european. In urma discutiilor, pilotii Ryanair din Portugalia, Irlanda si Italia renuntasera la miscarile de protest programate inainte de Craciun, dar pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.