Cel mai bun aeroport din lume isi pastreaza suprematia de sase ani. Cum stau aeroporturile europene in clasamentul pe 2018

Changi detine prima pozitie din 2013, fiind primul aeroport care obtine titlul pentru al saselea an consecutiv, transmite DPA.Clasamentul celor mai bune aeroporturi din lume este dominat de cele asiatice, pe locul doi, trei si patru fiind aeroporturile Incheon (Seul, Coreea de Sud), Haneda (Tokyo, Japonia) si Hong Kong. Aeroportul din Hong Kong a detinut titlul cinci ani consecutiv, in perioada 2001-2005.Aeroportul din Munchen, Germania,din acest clasament, fiind pe locul sase, in timp ce aeroportul din Frankfurt este pe locul 10.Alte aeroporturi europene prezente in clasament sunt cele din Londra - Heathrow - locul opt si Zurich, locul noua.Aeroportul Changi este unul dintre cele mai mari hub-uri din Asia, transportand 62,2 milioane de pasageri in 2017 si deservind 100 de companii aeriene care au efectuat zboruri catre mai mult de 400 de orase din intreaga lume.Clasamentul are la baza raspunsurile oferite in perioada august 2017-februarie 2018 de catre 13,73 milioane de calatori din peste 100 tari, si acopera in total peste 500 de aeroporturi.Studiul analizeaza experienta calatorilor in diverse domenii, inclusiv check-in, sosiri, transferuri, cumparaturi, securitate si imigratie.