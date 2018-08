Charterele verii, afectate de intarzieri. O cursa catre Antalya a avut intarziere de peste 15 ore

Dintre cele 320 de zboruri charter, 40 nu au plecat la ora programata, avand intarzieri totale de peste 600 de minute.Cele mai afectate au fost rutele catre Spania si Antalya, potrivit datelor AirHelp , lider mondial in obtinerea de compensatii pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate.Cele mai multe zboruri afectate de intarzieri au fost pe rutele:Cea mai mare intarziere, de 15 ore, a avut-o cursa charter Timisoara - Antalya, operata de compania turceasca Freebirds Airlines.Defectarea unei aeronave a afectat 180 de pasageri care urmau sa plece in vacanta pe litoralul turcesc si alti 100 de turisti care urmau sa se intoarca din concediu.Situatia s-a repetat la cateva saptamani distanta, pe aceeasi cursa charter operata de aceeasi companie aeriana, cand 180 de turisti romani au fost nevoiti sa astepte in jur de cinci ore imbarcarea pe zborul spre Antalya.In cazul intarzierii cursei mai mult de trei ore, anularii sau suprarezervarii unui zbor, pasagerii au dreptul la despagubiri de pana la 600 de euro, garantate de Uniunea Europeana prin Directiva 261/2004."Indiferent ca este zbor regulat sau zbor charter, incurajam turistii romani sa isi ceara drepturile. Pentru a-i ajuta sa obtina cat mai repede compensatiile pentru zboruri afectate, noi, la AirHelp, am integrat in aplicatia AirHelp un instrument care analizeaza rezervarile de zbor pe care pasagerii le au in conturile lor de G-mail, Yahoo! Mail sau Outlook si care ii anunta aproape in timp real daca zborul lor este eligibil pentru despagubiri si cati bani pot primi", explica Stefan Radu, country manager AirHelp Romania.Potrivit legislatiei europene, oricare cetatean (indiferent de nationalitate) are dreptul la despagubiri care pot ajunge la 600 de euro. Conditia este ca pasagerul sa paraseasca UE cu orice companie aeriana, de linie sau low-cost, sau sa soseasca in UE cu o companie aeriana, de linie sau low-cost, inregistrata in UE (sau Islanda, Norvegia sau Elvetia).In ultimii trei ani, peste 120.000 de pasageri din Romania au fost afectati de zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate. Daca ar aplica pentru despagubiri ar fi despagubiti cu 34 de milioane de euro.