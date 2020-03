China s-a oferit sa plateasca locurile ramase libere in avioane din cauza coronavirusului

Pentru fiecare loc disponibil pe kilometru (available seat kilometre) vor fi acordati 0,0176 yuani pentru rutele impartite de mai multi operatori aerieni, si 0,0528 yuani pentru rutele operate de o singura companie aeriana.Sprijinul este pentru zborurile efectuate in perioada 23 ianuarie - 30 iunie.Joi, sefii companiilor aeriene europene au avertizat ca impactul economic cel mai semnificativ al epidemiei pentru industria aeriana inca nu a avut loc, desi au previzionat o stabilizare a cererii pentru calatorii in urmatoarele saptamani.Ca raspuns la extinderea epidemiei, companiile aeriene din intreaga lume si-au suspendat zborurile sau si-au modificat serviciile.Si Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) avertiza recent ca epidemia ar putea sterge anul acesta 29 de miliarde de dolari din veniturile companiilor aeriene globale, in special la operatorii chinezi, in urma scaderii numarului de calatorii pe plan mondial.Exista potential ca epidemia de Covid-19 sa provoace anul acesta un declin de 13% al cererii pentru serviciile companiilor aeriene din Asia, estimeaza IATA."Traficul aerian global va fi redus anul acesta cu 4,7%, fiind primul declin de la criza financiara din 2008, dar inca nu se stie cum vor fi afectate profiturile", a apreciat IATA. Institutia estimeaza un scenariu in care impactul va fi unul de forma unei curbe in V, similar cu epidemia SARS din 2003, cu un declin semnificativ urmat de o relansare rapida.IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.