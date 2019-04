Comisia Europeana, despre intarzierile zborurilor: Nu sunt acceptabile! Este nevoie de un spatiu aerian unic

"Ideea unui spatiu aerian unic nu este noua, s-a discutat despre asta timp de 15 ani, problema este ca nu am reusit pana acum s-o implementam. Este foarte important sa facem pasi pentru a avea un spatiu unic european. In primul rand, statele membre trebuie sa renunte la fragmentarea spatiului aerian, care acum urmeaza granitele tarilor, iar fiecare zbor este cu circa 24 de kilometri mai lung decat ar trebui sa fie. Cum este posibil sa ai granite in spatiul aerian, invizibile, si sa nu ai frontiere la sol, iar un camion, de exemplu, poate calatori dintr-o tara in alta?", s-a intrebat oficialul european.Potrivit acestuia, in Europa, fiecare al patrulea sau al cincilea zbor are intarzieri."Este nevoie de noi capacitati. In primul trimestru, traficul a crescut cu 2,5%, iar intarzierile totale sunt mai mari cu 28%. Din cauza vremii sunt doar 2% din intarzieri, iar 80% din lipsa capacitatii. Dumnezeu a fost foarte generos cu noi in acest an, dar daca se razgandeste, vom avea si mai mari probleme. 80% din intarzierile din ziua de azi sunt cauzate de lipsa de capacitate, adica lipsa controlorilor de trafic aerian si poate lipsa eficientei in activitatea lor. Este un aspect pe care trebuie sa il rezolvam", a continuat Hololei.El a avertizat ca, daca nu se iau masuri de urgenta, problema se va agrava foarte mult in viitoarele decade."Pur si simplu nu este sustenabil. Aceste intarzieri nu sunt acceptabile. Acestea vor avea efecte devastatoare asupra industriei aviatice. Daca nu o vom rezolva acum, problemele vor creste din ce in ce mai mult. In 2040, 1,5 milioane de zboruri nu vor putea avea loc din cauza restrangerilor de capacitate, iar 160 milioane de pasageri nu vor putea zbura", a aratat directorul general din cadrul Comisiei Europene.Potrivit unei analize AirHelp, publicata joi, numarul zborurilor intarziate pe aeroporturile din Romania, in primul trimestru al anului 2019, este cu aproape 70% mai mare decat in 2015, in timp ce ponderea in cazul zborurilor eligibile pentru compensatii este de aproximativ 80%,Conform companiei specializate in drepturile pasagerilor, in perioada ianuarie-martie 2019, numarul zborurilor anulate sau intarziate a crescut la peste 3.000, comparativ cu aceeasi perioada din 2015.Dintre acestea, in 2019, pasagerii a peste 210 zboruri sunt eligibili pentru compensatii din partea companiilor aeriene, in conditiile in care cursele fie au fost anulate, fie au ajuns la destinatie cu o intarziere mai mare de trei ore, fara a avea situatii de exceptie, precum conditii meteo nefavorabile, incidente cu drone sau pasari etc. Spre comparatie, in 2015, doar 120 de zboruri au fost in aceasta situatie, in Romania.De altfel, in primele trei luni ale anului curent, numarul pasagerilor eligibili pentru compensatii aproape s-a dublat fata de perioada similara din 2015. Astfel, numarul pasagerilor afectati depaseste 20.300 in trimestrul I din 2019, raportat la 10.600 de pasageri, in perioada similara din 2015.In plus, se poate constata ca rata punctualitatii curselor a scazut de la 78,5% la 71,7%, in perioada analizata.Un alt aspect interesant este faptul ca, daca pana anul acesta, cea mai aglomerata zi pe aeroporturile din Romania era la finalul lunii martie, in 2019 aceasta a fost consemnata in ianuarie."Anularile si intarzierile in Romania au devenit mai frecvente in ultimii cinci ani. Pentru 2020 ne asteptam ca numarul pasagerilor afectati sa creasca. Aceasta situatie este urmare a faptului, printre altele, ca operatorii aerieni duc o lupta, la nivel international, pe vanzarea a cat mai multor locuri in avion. Spre exemplu, sunt companii aeriene care intra pe rute pe care nu le pot deservi din cauza flotei limitate si a personalului redus. Am observat in 2018 o crestere a numarului de greve ale personalului navigant, lucru nu atat de des intalnit in trecut", a afirmat Mara Koziarz, purtator de cuvant al AirHelp.