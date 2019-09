Subsidiarele Thomas Cook din Germania au solicitat ajutorul statului, pentru a nu trimite oamenii in somaj

Cu toate acestea, inainte ca banii sa fie transferati catre Condor, Comisia Europeana trebuie sa aprobe acest imprumut."Suntem o companie sanatoasa iar lichiditatea pe care am generat-o in trecut a fost consumata de firma mama. Acest credit punte ne va permite sa trecem de iarna urmatoare. In perioada verii, o companie aeriana cum este a noastra nu are nevoie de un credit punte", a spus directorul general de la Condor, Ralf Teckentrup.Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata".Compania aeriana Condor opereaza 59 din cele peste 100 de avioane ale grupului Thomas Cook, iar directorul general Ralf Teckentrup este increzator ca transportatorul aerian isi va gasi un nou proprietar.Creditul punte va proteja cea mai mare parte a celor 5.000 de locuri de munca de la Condor, a declarat la randul sau ministrul german al Economiei, Peter Altmaier."Condor este o companie profitabila astfel incat decizia noastra este motivata in exclusivitate de factori ce tin de business si nu pe criterii politice", a subliniat Altmaier.Guvernul landului german Hessa, unde isi are sediul social Condor, a informat ca vor prelua 50% din riscurile creditului punte prin furnizarea unei garantii de stat in valoare de 190 milioane euro."Condor este o companie profitabila din Hessa, care a devenit victima a grupului mama britanic. Noi credem ca un nou proprietar va asigura functionarea Condor timp indelungat", a apreciat premierul landului Hessa, Volker Bouffier.Cu toate acestea, in 2017 compania Air Berlin, care odata era a doua mare companie aeriana din Germania, a intrat in lichidare chiar daca Guvernul de la Berlin a venit in sprijinul sau cu un credit punte de 150 milioane de euro."Suntem intr-o situatie diferita fata de Air Berlin", a spus directorul general Ralf Teckentrup.Un purtator de cuvant al Guvernului german a confirmat ca o alta subsidiara a grupului Thomas Cook, Thomas Cook Germany, a solicitat acordarea unui credit punte de la Guvernul german, dar nu a dezvaluit care este valoarea imprumutului solicitat.Thomas Cook Germany opereaza marcile germane Neckermann, Oeger Tours, Air Marin si Bucher Reisen.