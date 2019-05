Companiile aeriene chineze solicita despagubiri de la Boeing din cauza crizei avioanelor 737 MAX

Potrivit postului public de televiziune CCTV, companiile aeriene China Southern Airlines, China Eastern Airlines si Air China au cerut sa fie despagubite de producatorul american de avioane, o solicitare care intervine intr-un moment de escaladare a razboiului comercial dintre Washington si Beijing."Un responsabil de la Air China a confirmat astazi ca transportatorul a trimis o cerere oficiala de despagubire catre Boeing, din cauza pierderilor suferite ca urmare a interdictiei zborurilor si a imposibilitatii Boeing de a-si onora la timp livrarile de 737 MAX", a informat CCTV. Postul de televiziune a adaugat ca si celelalte doua companii aeriene au trimis cereri similare catre producatorul american, dar nu a dezvaluit valoarea despagubirilor solicitate.China Southern este cea mai mare companie aeriana din Asia, dupa flota sa, China Eastern este a doua mare companie aeriana din China iar Air China este transportatorul national.In data de 11 martie 2019, China a fost prima tara din lume care a ordonat companiilor sale aeriene sa suspende zborurile avioanelor Boeing 737 MAX din motive de securitate, dupa tragediile aviatice din Indonezia si Etiopia. Potrivit informatiilor publicate de mass media din China, un numar combinat de 96 de avioane 737 MAX sunt in serviciul companiilor aeriene chineze.In data de 13 martie si Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse in Etiopia. Compania TAROM a anuntat atunci ca directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX-8 si 9 nu afecteaza TAROM, pentru ca aeronavele comandate, de tip 737 MAX 8, sunt programate de intre in constructie la finalul anului 2021.Pentru prima data de la cele doua catastrofe aeriene, Boeing a recunoscut sambata ca exista unele defecte la modelul 737 MAX dar a informat ca a revizuit sistemul software al simulatoarelor cu care sunt pregatiti pilotii.Avionul Boeing 737 MAX, dat in exploatare in mai 2017, a cunoscut in mai putin de sase luni doua accidente mortale. Desi investigatiile sunt inca in desfasurare, este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor menit sa impiedice intrarea avionului in picaj, denumit MCAS (Manoeuvering Characteristics Augmentation System).Acest sistem a fost conceput special pentru modelul Boeing 737 MAX pentru a preveni o anomalie aerodinamica creata de motoarele mai grele si cu un diametru mai mare fata de cele ale precedentelor generatii de Boeing 737. Aceasta anomalie poate pune avionul intr-un unghi de urcare, ceea ce poate antrena apoi un picaj. Pentru a preveni acest picaj, sistemul MCAS reorienteaza avionul intr-un unghi de coborare pentru ca aparatul sa poata recupera viteza.