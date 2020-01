Conturile Blue Air si Wizz Air, poprite pentru nerespectarea drepturilor pasagerilor

In urma finalizarii proceselor in Instanta si a obtinerii deciziilor definitive, FlightClaim.ro a apelat la Executori Judecatoresti pentrusi nici obligativitatea de a plati compensatiile legale catre firma care ii asista pe pasageri.Fortata de decizia unor companii aeriene de a ignora legea si Regulamentul European, FlightClaim.ro, in numele pasagerilor reprezentati, a actionat in Instanta companiile aeriene pentru neplata unor sume incepand de la 250 euro si ajungand pana la 600 euro / persoana, chiar daca acest lucru inseamna in final o plata aproape dubla pentru compania aeriana, adunandu-se cheltuieli de judecata si de executare.Cele mai recente situatii de acest tip implica, impotriva carora s-au initiat in totalPe tot parcursul anului trecut au mai fost executate si alte companii aeriene de linie precum, inclusiv la instante din strainatate, in timp ce numeroase dosare ale pasagerilor care au calatorit cusunt in plina procedura in Instanta.In total, in acest moment FlightClaim.ro are deschise in Instanta aproximativ 170 de dosare, dintre care aproximativ 30 in Romania, 100 in Germania, 30 in Franta si 10 in Spania.Procesele in Instanta reprezinta doar 2% din totalul cazurilor, cele mai multe cazuri fiind rezolvate totusi pe cale amiabila de specialistii si avocatii companiei.Cea mai mica suma executata a fost de 250 euro, cu o decizie impotriva companiei aeriene BlueAir. Suma medie a deciziilor de executare este de aproximativ 10.000 ron, pentru grupuri de 5-8 pasageri."Desi Regulamentul European este mai mult decat clar in ceea ce priveste drepturile pasagerilor si cuantumul compensatiilor datorate pentru fiecare caz in parte, inca ne confruntam cu refuzul companiilor aeriene de a-l respecta si de a-si respecta obligatiile fata de pasageri, chiar si atunci cand exista o decizie definitiva in instanta.Astfel, s-a ajuns la situatia in care companii precum Blue Air sa aiba de plata catre noi aproximativ 1000 de cazuri de compensatii de 250 si 400 euro per pasager, unele chiar si mai vechi de un an, pentru clienti pe care ii reprezentam, clienti care au dreptul legal sa primeasca banii si pentru care probabil vom ajunge tot in Instanta si la executarea conturilor companiei, cu costuri mult mai mari din partea companiei aeriene." a declarat a declarat Cees Werff, director general FlightClaim.ro"Dupa toate demersurile legale si de executare, suma datorata ajunge sa fie chiar si de doua ori mai mare decat era initial, intrucat companiile aeriene achita si cheltuielile de judecata si de executare.Din aceste sume operatorii aerieni ar putea plati compensatii in numar dublu pentru pasageri, actionand legal si castigandu-si renumele de companie ce isi respecta clientii.Si totusi unele companii aeriene aleg sa nu o faca, este incredibil. " a declarat Ramona Colea, director operational al BaniDinCer.ro, compania care reprezinta in Romania organizatia FlightClaim.Dincolo de cheltuielile de judecata si de executare pe care le suporta, exista cazuri in care pasagerii si echipa de avocati FlightClaim.ro solicita si alte sume ca daune morale, in special din cauza conditiilor in care au fost tinuti pasagerii in aeroporturi (daca au fost nevoiti sa doarma pe jos, in aeroport, daca nu au avut acces la apa si mancare, etc), dar si in functie de situatia fiecarui pasager in parte (daca sunt familii cu copii mici, femei insarcinate, persoane cu anumite dizabilitati sau cu starea de sanatate precara), ori daca au avut alte cheltuieli sau pierderi (de exemplu vacante anulate, alte curse aeriene pierdute, etc). Astfel, companiile aeriene ajung sa plateasca chiar si de 2-3 ori contravaloarea compensatiei datorate initial.Speriati de birocratie sau de procedura dificila, doar 5% dintre romanii aflati in situatia unui zbor cu probleme ajung sa isi ceara drepturile de la companiile aeriene si cauta sa primeasca compensatiile de 250, 400 sau 600 de euro, in functie de conjunctura anularii sau amanarii zborului.Compania olandeza FlightClaim.ro inregistreaza zilnic intre 30 si 50 de cereri de compensare de la pasagerii romani care doresc sa isi primeasca drepturile de la companiile aeriene.4,5 milioane de pasageri cu zboruri anulate si intarziate, la nivel europeanLa nivel european, pragul de 1 miliard de pasageri a fost atins inca din anul 2017, dar proportional cu acesta a crescut si incidenta problemelor de zbor. Conform datelor Eurostat, numarul zborurilor cu probleme a crescut in ultimii ani cu aproximativ 40%.In anul 2018 peste 4,5 milioane de pasageri au fost afectati de anularea sau intarzierea zborurilor, ceea ce se traduce printr-un total al compensatiilor de aproape 2 miliarde de euro. Valoarea medie a compensatiilor per pasager in Europa este de 422,85 euro.