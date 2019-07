Criza Boeing 737 Max loveste cau un bumerang in planurile Ryanair

Incepand de la mijlocul lunii martie, avioanele Boeing 737 MAX au fost blocate la sol dupa doua catastrofe aeriene in care au fost implicate aceste avioane. Desi investigatiile sunt inca in desfasurare, este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor menit sa impiedice intrarea avionului in picaj, denumit MCAS (Manoeuvering Characteristics Augmentation System).Ryanair a explicat ca livrarile preconizate de avioane Boeing 737 MAX comandate vor suferi intarzieri. In consecinta, grupul irlandez estimeaza ca va primi doar 30 de avioane de acest tip fata de 58 cat estima initial. In aceste conditii, Ryanair si-a revizuit estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in vara lui 2020 pana la 3%, de la 7% cat estima initial, ceea ce inseamna ca traficul total de pasageri pentru anul fiscal care se va incheia in luna martie 2021 va fi de aproximativ 157 milioane de pasageri, fata de 162 milioane de pasageri."Aceasta lipsa de avioane livrate ne va obliga sa ne reducem activitatile pe unele baze si chiar inchiderea unor baze in vara lui 2020, dar si a calendarului pentru iarna lui 2019", a declarat directorul general de la Ryanair, Michael O'Leary.Ryanair a explicat ca a comandat producatorului american Boeing avioane de tip MAX200, care sunt o versiune a modelului Boeing 737 MAX, si care trebuie sa fie autorizate de Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) si Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) . "Ryanair se asteapta ca avioanele MAX200 sa fie autorizate pentru zbor la doua luni de la revenirea in serviciu a avioanelor Boeing 737 MAX", a subliniat Ryanair.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova. AGERPRES/ (AS - autor: Constantin Balaban, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivascu)