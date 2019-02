Cum arata noile cabine de 140 de milioane euro de la Air France

Compania ofera o noua experienta de calatorie pasagerilor in cabinele Business (36 de locuri), Premium Economy (21 de locuri) si Economy (167 de locuri) . Pana in anul 2020 vor fi reamenajate complet 15 aeronave, datorita unei investitii globale de 140 de milioane de euro.Primul zbor echipat cu aceste cabine, operat pe ruta Paris Charles de Gaulle - Accra (Ghana), a decolat pe data de 3 februarie 2019.Pana la sfarsitul sezonului de iarna, pasagerii romani se vor putea bucura de aceste cabine in zborurile catre Accra (Ghana), Ouagadougou (Burkina Faso) si Houston (SUA).Incepand cu sezonul de vara din 2019, noul Airbus A330 va opera curse progresiv catre Accra (Ghana), Ouagadougou (Burkina Faso), Cotonou (Benin), Lagos (Nigeria), Niamey (Niger), Bengaluru si Delhi (India), Chicago si Dallas (SUA).Noul scaun Business, adaptat dimensiunilor modelului Airbus A330, ofera o experienta inedita.Complet reproiectat, scaunul se transforma intr-un pat lung de 2 metri si latime de 57,1 centimetri pentru zboruri relaxante, iar pasagerii nu vor mai avea problema decalajului de fus orar.Pasagerii pot opta pentru un grad de proximitate mai ridicat atunci cand calatoresc cu cineva sau de intimitate totala, gratie unui panou glisant ce separa scaunele.Un ecran HD nou, cu o latime de peste 45 cm, ofera clientilor clasei Business peste 1.400 de ore de divertisment.In cabina Premium Economy, relaxarea si placerea primeaza. Dotat cu unul dintre cele mai largi scaune de pe piata, cu latime de 48,5 cm, acesta se inclina la 130 grade pentru confortul tuturor pasagerilor.Culoarul are o latime de 102 cm iar spatiul de depozitare a fost suplimentat.Cabinele au suport pentru picioare mai mare si un ecran HD de 33.7 cm.Au fost reproiectate, de asemenea, si pernele scaunelor si cotierele din piele.Acestea au devenit mai moi si mai mari. Dincolo de relaxare si delicii gastronomice, fiecare pasager are o priza electrica personala si doua porturi USB, precum si o gama larga de posibilitati de divertisment.Scaunul Economy a fost schimbat pentru si mai mult confort. Exista mai mult spatiu intre cotiere, spuma ergonomica si o inclinare de 118 grade pentru fiecare scaun, spatiu de 79 cm pentru picioare, masa mai mare, ecran LCD de 29.4 cm.Scaunul Economy este echipat cu o priza personala de alimentare si un port USB, ce le permite pasagerilor sa utilizeze dispozitivele electronice pe toata durata zborului.La bordul tuturor cabinelor reproiectate de tip Airbus A330, Air France ofera optiunea Wi-Fi Air France Connect, pe durata zborului. Astfel, pasagerii pot alege dintre cele 3 variante de Wi-Fi, accesibile dispozitivelor personale: smartphone, tableta, laptop.Acest serviciu permite pasagerilor sa trimita si sa primeasca gratuit mesaje din aplicatiile lor preferate de pe smartphone sau tableta pe toata durata zborului.De asemenea, clientii pot accesa site-ul www.airfrance.com si aplicatia Air France pentru a consulta si modifica rezervarile, pot sa navigheze pe Internet, sa consulte sau sa trimita e-mailuri.