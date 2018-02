Dubai ramane cel mai aglomerat aeroport din lume

Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane de pasageri in 2016, a informat operatorul aeroportului international Dubai, transmite Reuters.Este cel mai lent ritm de crestere din 2009, conform datelor Reuters. Anul trecut, operatorul aeroportului international Dubai estima ca in 2017 vor fi 89 de milioane de pasageri.Pentru acest an se previzioneaza un avans al traficului de 2,4%, la 90,3 milioane de pasageriCele mai multe zboruri de pe aeroportul Dubai sunt internationale, iar orasul este si sediul celui mai mare operator aerian din Orientul Mijlociu, Emirates.Analistii se asteapta ca pana in 2020 Dubai sa-si piarda titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume, printre concurenti fiind Atlanta si Beijing.Anul trecut, numarul de pasageri din Rusia a crescut cu 28%, la 1,3 milioane, in timp ce numarul pasagerilor din China a urcat cu 19,4%, la 2,2 milioane, in urma atenuarii cerintelor pentru viza pentru calatorii din cele doua tari. Cei mai multi pasageri care au folosit in 2017 aeroportul Dubai au fost din India, 12,06 milioane, o crestere de 5,4% fata de 2016.Pe locul doi este aeroportul londonez Heathrow, cel mai mare din Europa, care a inregistrat si anul trecut un numar record de pasageri - 75,7 milioane - in pofida incertitudinilor legate de Brexit si de incetinirea economiei britanice.