Emirates a comandat 50 de avioane Airbus A350, intr-o tranzactie evaluata la 16 miliarde de euro

Grupul aeronautic european va incepe livrarile din 2023.Tranzactia, semnata la Salonul aeronautic de la Dubai, reprezinta versiunea modificata a unui acord provizoriu pentru 40 de aeronave A330neo si 30 de avioane A350, care era in asteptare de la inceputul anului.De asemenea, Emirates a precizat ca inca este in negocieri cu Boeing privind comanda provizorie pentru 40 de aeronave 787 Dreamliners produse de grupul aeronautic american.Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta si de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Airbus Helicopters a inaugurat, in 2016, noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro.