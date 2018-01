Emirates salveaza productia de Airbus A380 cu o comanda de 16 miliarde de dolari

Arabul plateste!

Emirates Airlines este de departe cel mai mare cumparator de avioane A380 cu 142 de exemplare comandate si 100 livrate deja. Acordul anuntat joi cuprinde o comanda ferma pentru 20 de avioane A380 si o optiune pentru alte 16 aparate, livrarile urmand sa inceapa in anul 2020.Noua comanda venita de la Emirates Airlines, una din cele mai mari companii aeriene din lume, este vitala pentru viitorul programului A380. Luni, directorul comercial de la Airbus, John Leahy, avertiza ca Airbus nu va avea alta optiune decat sa opreasca programul A380 daca Emirates Airlines nu va face o noua comanda."Aceasta noua comanda evidentiaza angajamentul Airbus de a produce modelul A380 timp de cel putin zece ani. Sunt convins ca noi comenzi vor veni dupa exemplul Emirates si ca acest avion excelent va fi produs pana in anii 2030", a declarat joi John Leahy.La finele anului trecut, presedintele Emirates, Tim Clark, a dezvaluit ca autoritatile din Dubai vor sa fie sigure ca grupul european Airbus va continua sa produca modelul A380 superjumbo timp de cel putin 10 ani, inainte ca Emirates Airlines sa plaseze o noua comanda.Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri si un un pret de catalog de 436 milioane de dolari, Airbus A380 a fost lansat in 2007 insa in prezent viitorul sau este sub semnul intrebarii pe masura ce companiile aeriene se indreapta spre avioanele cu doua motoare si un consum mai mic de combustibil. Incepand din luna martie 2015 si pana in prezent, Airbus nu a vandut niciun singur A380 inregistrand doar anularea comenzilor pentru doua aparate.Ca urmare a reducerii vanzarilor, Airbus a redus ritmul de productie pentru avioanele A380 pana la sase exemplare pe an, de la 12 aparate ce urmeaza a fi livrate in 2018.