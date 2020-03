Cele mai mari companii aeriene din lume au pierdut impreuna pe burse peste 70 de miliarde de dolari

Sectorul aerian a fost cel mai lovit de epidemie, scaderea rezervarilor si carantina impusa in Italia fortand operatorii sa anuleze rutele si sa-si micsoreze costurile pentru a supravietui crizei.In contextul turbulentelor de pe bursele mondiale, compania aeriana United Airlines a pierdut locul trei in clasament, in defavoarea Air China, ajungand in urma Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa. De la inceputul anului, capitalizarea de piata a companiei americane s-a injumatatit la 11,6 miliarde de dolari, cel mai redus nivel din 2003.Air China a fost relativ neatinsa de turbulente, capitalizarea sa de piata se situa marti la 15 miliarde de dolari, fata de 19 miliarde de dolari in 2 ianuarie.Wizz Air, o companie low-cost care se concentreaza pe Europa Centrala si de Est, are acum o valoare mai mare decat Air France-KLM. In schimb, criza a sters peste zece miliarde de dolari din capitalizarea de piata a Delta Air, cea mai valoroasa companie aeriana din lume. Acum, capitalizarea sa de piata se situeaza la aproximativ 28 miliarde de dolari, cel mai redus nivel din 2016.Saptamana trecuta, Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) a avertizat ca veniturile companiilor aeriene ar putea scadea anul acesta cu o suma cuprinsa intre 63 si 113 miliarde de dolari, in functie de extinderea epidemiei.Anul trecut, veniturile totale ale industriei aeriene s-au situat la 838 de miliarde de dolari.IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.