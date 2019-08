Experiment: Cum se comporta corpul uman la zboruri non stop de 20 de ore

Qantas a precizat ca simularile referitoare la cele mai lungi zboruri directe realizate vreodata vor incepe in luna octombrie cu avioane Boeing Dreamliner. Aceste avioane vor transporta aproximativ 40 de pasageri, membri ai echipajului, angajati ai Qantas si o echipa de cercetatori care vor efectua diferite verificari si evaluari medicale ale pasagerilor. Cercetatorii vor analiza impactul somnului, consumului de alimente si bauturi, al iluminatului si miscarilor asupra sanatatii si bunastarii pasagerilor. De asemenea, cercetatorii vor analiza si pilotii, care vor purta tot timpul un dispozitiv care va permite masurarea encefalogramei pentru a determina cele mai bune modele de lucru si odihna."Zborurile pe distante foarte lungi ridica multe intrebari cu privire la confortul si bunastarea pasagerilor. Aceste teste ne vor oferi date valoare care ne vor ajuta sa raspundem la aceste intrebari", a declarat directorul general de la Qantas, Alan Joyce care a calificat aceste zboruri pe distante foarte lungi drept "ultima frontiera" in aviatie.Qantas si-a propus sa demareze zborurile comerciale pe rutele Sydney-Londra si Sydney-New York in 2022. Astfel de zboruri non-stop ar dura aproximativ 20 de ore dar deocamdata nu este sigur ca vor deveni realitate.Compania australiana Qantas Airways Ltd. a lansat in 2018 zborurile fara escala pe ruta Perth-Londra, care dureaza 17 ore. De asemenea, tot din 2018 rivalul Singapore Airlines Ltd. ofera zboruri fara escala pe ruta Singapore - Newark, New Jersey, SUA, care dureaza in medie 18 ore si deocamdata detin titlul de cel mai indelungat zbor cu un avion comercial de pasageri.