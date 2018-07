Expozitie cu drone la conferinta PRIA Aviation de la Aeroportul Tuzla in 13 iulie 2018

Dezvoltarea aeroporturilor din Romania; constructia de hangare pentru aviatia generala

Modificarea codului aerian si adaptarea acestuia la necesitatile actuale

Simplificarea normelor de securitate pentru aviatia generala

TVA de 5% pentru combustibilul pentru aviatia generala si pentru biletele de avion pe rute interne, astfel incat sa se incurajeze aviatia si sa se dechida cat mai multe rute aeriene in Romania

Distribuirea banilor din aviatie si catre aeroclubrile si scolile de aviatie private

Infrastructura aeroportuara. Se pot da garantii de stat pentru credite pe 20 de ani pentru piste betonate? Poate aloca statul bani si pentru aeroporturi?

Beneficiile aviatiei de business, oportunitati pentru utilizarea charterelor, co-proprietari de avion, jet-uri

Digitalizarea aeroporturilor si a industriei aviatiei in general

Oportunitati de finantare pentru aviatie - pentru aeronave, aeronave de mici dimensiuni si business jet-uri;

Cele mai bune optiuni care deschid rute aeriene pentru toate tipurile de afaceri;

Cum poti deveni pilot si care este rolul asociatiilor si al scolilor de aviatie?

Decebal FAGADAU, Primar al Municipiului Constanta

Dr. Catalin NAE - Presedinte, INCAS

Remus VULPESCU - Director General, Romaero SA

Radu MERICA - Presedinte, Aircraft Owners and Pilots Association Romania

Cristina MITCHIEVICI - Commercial Manager, Regional Air Services

Cristian ALEXE - Director Executiv, Operatiuni Aeriene, CNAB

Fanica CARNU - Director General Adjunct, ROMATSA

Cristina MUNTEANU - Business Development Manager, E&M Corporation

Sorin CEPOI - Director, Directia Aerodromuri si Navigatie Aeriana, Autoritatea Aeronautica Civila Romana

reprezentanti ai Ministerului Transporturilor

De aceea, PRIAevents organizeaza acest eveniment premium, cu sloganulEste singurul de agest gen organizat in Romania - un weekend luxury ce reuneste CEO, presedinti, antreprenori, top manageri din toate domeniile de business, din aviatie si din aeroporturi, dar si alte tipuri de business conexe aviatiei - o reuniune importanta a comunitatii aviatice si a pasionatilor de aviatie, a mediului academic si de business din Romania.Anul acesta avem pentru prima data, in cadrul conferintei si expozitie si demo cu drone.PRIA Aviation va avea loc in 13 iulie 2018, la ora 11:00 la Aeroportul Tuzla. A doua zi, pe 14 iulie, participantii vor avea locuri la sectiunea VIP la prestigiosul miting aviatic AEROMANIA. Va puteti lua familia, sa se bucure de acest weekend minunat de aviatie.Parteneri de traditie ai conferintelor PRIA Aviation sunt Regional Air Services, Regional Air School, Pilot Shop, AROPA, Aircraft Owners and Pilot Association Of Romania, Cirrus Romania, E&M, Faculatatea de Inginerie Aeropspatiala si nu numai.Prin aviatie puteti economisi timp, bani si o energie pentru afacerea dumneavoastra. Aveti posibilitatea sa utilizati aviatia generala pentru afaceri, cat si pentru petrecerea timpului liber.Conferinta PRIA Aviation va ofera studii de caz, cele mai bune practici si modalitati de pentru a depasi cele mai presante provocari de afaceri. Agenda conferintei include sesiuni axate pe provocari si probleme cruciale care afecteaza afacerile din sectorul aviatic, cum imbunatatim conditiile si legislatia pentru aviatie in Romania si cum dezvoltam permanent acest sector tara noastra.Vei putea afla de la cei care participa despre cat te costa sa intretii un avion, sa faci cursuri de pilotaj, cum poti sa iti iei brevetul de zbor, care sunt taxele de aeroport sau aerodrom, dar si cum a influentat aviatia viata lor de business si cea personala.Evenimentul este un prilej bun pentru a scoate inca o data in evidenta legatura dintre aviatie, economia locala, turism, industrie, servicii si participantii au oportunitatea sa stabileasca noi legaturi de business.PRIA Aviation reuneste cei mai importanti lideri ai industriei, oficialitati guvernamentale, reprezentanti ai consiliilor judetene, producatori si operatori aerieni, proprietarii de aeronave, chartere, jet-uri si elicoptere, companii care au produse luxury, scoli de zbor, aerocluburi, furnizori de echipamente si articole de aviatie.Nu vor lipsi pilotii de aviatie de business si de aviatie generala, dar si cei care sunt pasionati de aviatie.De asemenea, vor fi prezente la conferinta si industriile conexe prin reprezentanti ai hotelurilor, ai companiilor de inchirieri automobile, investitori, companii de asigurari, bancheri, avocati, consultanti, dar si reprezentanti ai mass-mediei.Astfel vei avea ocazia sa ii intalnesti pe cei mai importanti oameni din domeniu, sa participi la un eveniment interactiv, deosebit, astfel incat la finalul evenimentului sa avem trasate idei, solutii si propuneri.Nu in ultimul rand, profita de aceasta ocazie pentru a face networking si a intalni viitori parteneri sau pentru a mentine legatura cu partenerii actuali!Mai multe detalii, agenda evenimentuluisi modalitati de inscriere pentru participare puteti gasi pe www.priaevents.ro PRIAevents - expertii tai in evenimente! Noi aducem informatii de ultima ora si trend-uri in business prin intermediul conferintelor organizate. Echipa PRIAevents cu o experienta de peste 12 ani in organizarea evenimentelor premium pentru toate sectoarele de business.Dezbatem cele mai fierbinti teme, aducem cei mai importanti lectori, reunim in audienta participanti care corespund cu target-ul tau.Fie ca doresti ca evenimentul sa aiba loc in Bucuresti sau in alte orase din tara, PRIAevents este cea mai buna alegere.Evenimentele sunt oportunitati perfecte pentru fiecare companie care doreste sa isi mentina renumele sau sa-l creasca. Sunt, de asemenea, importante pentru cresterea vanzarilor.Prin intermediul lor pot fi lansate produse noi, se pot deschide noile birouri, pot fi prezentate rezultatele studiilor realizate de compania dumneavoastra, pot fi anuntate noi persoane din conducere sau rezultatele trimestriale si anuale.Evenimentele de business sunt importante pentru imaginea companiei si contribuie la dezvoltarea acesteia.Stiind toate acestea, PRIA Conferences devine o extensie a departamentelor dumneavoastra de marketing si comunicare, vanzari si dezvoltare.