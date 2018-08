Fara bagaj de mana gratuit. O companie aeriana low cost schimba regulile, de la 1 noiembrie

Conform cu noile reguli, pasagerii vor putea lua la bord "un mic bagaj personal" care va putea fi depozitat sub scaunul din fata, informeaza AFP si Reuters.Incepand cu data de 1 noiembrie, daca un pasager va dori sa isi duca valiza de mana, cu greutatea de pana la 10 kilograme, in cabina avionului acesta va trebui sa plateasca intre 6 si 8 euro pentru a o depozita in compartimentul de deasupra capului sau sa plateasca intre 8 si 10 euro pentru a o depune la cala.Compania irlandeza precizeaza ca a fost nevoita sa faca aceste modificari din cauza faptului ca pasagerii luau la bordul avioanelor prea multe bagaje de munca, ceea ce provoca intarzieri la imbarcare.De cateva luni, Ryanair preia la portile de imbarcare o parte din bagajele de mana pe care pasagerii intentionau sa le aduca in cabina pentru a le transporta, gratuit, in cala avionului. Ryanair explica aceasta practica prin faptul ca nu exista suficiente locuri pentru toate bagajele de mana in cabina avionului. Insa aceasta politica a impus etichetarea gratuita pana la 120 de bagaje la portile de imbarcare, ceea ce a provocat intarzieri de aproximativ 25 de minute, in medie, a explicat compania. Pentru a rezolva aceasta problema, incepand din luna noiembrie nu va mai avea loc etichetarea gratuita a bagajelor la portile de imbarcare.Ryanair se confrunta incepand de anul trecut cu nemultumirea personalului si a fost nevoita sa negocieze cu sindicatele pentru a raspunde la o parte din solicitarile vizand imbunatatirea conditiilor de munca, ceea ce ii va provoca costuri suplimentare.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.