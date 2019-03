Germania, speriata de planurile Airbus de a inceta productia A380: Cum isi va recupera imprumutul de 600 de milioane de euro?

In 14 februarie, Airbus a anuntat ca va pune capat programului A380, producand si livrand doar 17 aeronave pana in 2021, deoarece companiile aeriene prefera avioanele cu doua motoare si un consum mai mic de combustibil. Cel mai mare avion de pasageri din lume, cu pana la 544 de locuri si cu un pret de catalog de 436 milioane de dolari, Airbus A380 a fost lansat in 2007, insa viitorul sau a fost afectat de decizia principalului client, compania Emirates, care si-a redus comenzile, de la 162 la 123 de aparate.Un purtator de cuvant al Ministerului german al Economiei a confirmat luni valoarea creditului restant, anuntata pentru prima data de grupul media Funke Mediengruppe, dar a precizat ca este prematur sa se discute cum va fi rezolvata problema."Analizam consecintele si discutam problema cu grupul aeronautic", a precizat oficialul german.In 2002, autoritatile de la Berlin au acordat Airbus un imprumut de 942 de milioane de euro, in legatura cu dezvoltarea A380, din care doar o treime a fost achitat. Imprumuturile se achita pe masura ce aeronavele sunt livrate, astfel incat oprirea prematura a productiei va duce la neachitarea unei parti din credit, sustine Funke Mediengruppe.Airbus este lider european in furnizarea aeronavelor de tip petrolier, de lupta, de transport si a avioanelor dedicate misiunilor, precum si numarul unu in Europa in ceea ce priveste programul spatial si a doua cea mai mare companie din lume cu misiuni in spatiu.Airbus Helicopters a inaugurat anul trecut noua fabrica din Romania, o investitie de 52 de milioane de euro, unde este produs elicopterul cu doua motoare H215.