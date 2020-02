Epidemia din China ar putea sterge 29 de miliarde de dolari din veniturile companiilor aeriene

IATA:

Exista potential ca epidemia de Covid-19 sa provoace anul acesta un declin de 13% al cererii pentru serviciile companiilor aeriene din Asia, estimeaza IATA."Traficul aerian global va fi redus anul acesta cu 4,7%, fiind primul declin de la criza financiara din 2008, dar inca nu se stie cum vor fi afectate profiturile", a apreciat IATA. Institutia estimeaza un scenariu in care impactul va fi unul de forma unei curbe in V, similar cu epidemia SARS din 2003, cu un declin semnificativ urmat de o relansare rapida.Marile companii aeriene globale, inclusiv British Airways, Lufthansa, Qantas, si-au suspendat zborurile spre China,in unele cazuri pana la finele lunii aprilie sau pana in mai.Restrictiile de calatorie din interiorul Chinei si temerile privind extinderea epidemiei au afectat semnificativ zborurile interne, intr-un moment in care piata chineza inregistra o crestere rapida."Este o perioada dificila pentru transportul aerian global. Stoparea extinderii epidemiei este principala prioritate. Acesta va fi un an foarte dificil pentru companiile aeriene", a avertizat directorul general al IATA, Alexandre de Juniac.Conform prognozelor recente ale IATA, profiturile inregistrate de companiile aeriene din intreaga lume in 2019 ar urma sa se situeze la 25,9 miliarde dolari, un declin de 5,1% fata de 2018. Imbunatatirea castigurilor in 2020 este conditionata de "suspendarea ostilitatilor" in disputele comerciale globale, apreciaza Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni.IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.