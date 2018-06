IATA: In sfarsit, companiile aeriene revin la profituri mai normale

Conform prognozelor IATA, profiturile inregistrate de companiile aeriene din intreaga lume in 2018 ar urma sa se situeze la 33,8 miliarde dolari, cu 12% mai putin decat precedentele estimari de 38,4 miliarde de dolari, transmite Reuters.Companiile aeriene din America de Nord ar urma sa castige 15 miliarde de dolari, in timp ce companiile din Europa vor castiga 8,6 miliarde dolari, iar transportatorii din Asia Pacific vor castiga 8,2 miliarde dolari.IATA a subliniat ca, exceptand Africa, toate regiunile vor ramane profitabile."In sfarsit, companiile aeriene revin la profituri mai normale", a declarat directorul general de la IATA, Alexandre de Juniac, la reuniunea anuala a Asociatiei, adaugand ca cea mai mare parte din scaderea profitului se datoreaza pretului mai mare al petrolului.IATA se asteapta la un pret mediu al petrolului de 70 de dolari per baril in acest an, in crestere fata de 54,90 dolari per baril anul trecut si peste prognoza anterioara de 60 de dolari.In discursul sau, Alexandre de Juniac a avertizat ca rezultatele transportatorilor aerieni ar putea fi afectate de fortele politice care promoveaza o agenda protectionista, incertitudinile provocate de retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul si lipsa de claritate a impactului Brexitului.SUA si China se ameninta reciproc cu introducerea unor tarife vamale pentru bunuri in valoare de 150 miliarde de dolari, in timp ce unele state din Europa si-au exprimat nemultumirea fata de noile tarife introduse de SUA pentru importurile de otel si aluminiu.In 2018, companiile aeriene ar urma sa transporte un numar total de 4,36 miliarde pasageri, cu 6,5% peste cei 4,1 miliarde pasageri transportati in 2017. Pentru a face fata acestei cereri, IATA a cerut guvernelor sa creasca investitiile in infrastructura, adaugand ca privatizarea aeroporturilor s-a dovedit ineficienta.Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA) reprezinta aproximativ 280 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 83% din traficul aerian mondial.