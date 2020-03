Companiile aeriene vor avea anul acesta pierderi de 100 de miliarde de dolari

IATA:

Anul trecut, veniturile totale ale industriei aeriene s-au situat la 838 miliarde de dolari.Avertismentul IATA vine dupa ce operatorul aerian regional Flybe din Marea Britanie a anuntat joi ca a fost plasat sub administrare speciala. Flybe este printre primele companii aeriene care ies din afaceri de la debutul crizei. Si alti operatori aerieni importanti, cum ar fi British Airways, easyJet, Lufthansa si United Airlines, au anuntat masuri de reducere a costurilor pentru a face fata scaderii semnificative a rezervarilor.Tot joi, operatorul aerian norvegian low-cost Norwegian Air si-a inrautatit estimare de profit pentru 2020, din cauza scaderii rezervarilor si a intreruperilor provocate de epidemie.Luna trecuta, Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni previziona ca epidemia ar putea sterge anul acesta 29 de miliarde de dolari din veniturile companiilor aeriene globale, in special la operatorii chinezi, in urma scaderii numarului de calatorii pe plan mondial.Exista potential ca epidemia de Covid-19 sa provoace anul acesta un declin de 13% al cererii pentru serviciile companiilor aeriene din Asia, a avertizat IATA."Traficul aerian global va fi redus anul acesta cu 4,7%, fiind primul declin de la criza financiara din 2008, dar inca nu se stie cum vor fi afectate profiturile", a apreciat IATA. Institutia estimeaza un scenariu in care impactul va fi unul de forma unei curbe in V, similar cu epidemia SARS din 2003, cu un declin semnificativ urmat de o relansare rapida.IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.