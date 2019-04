Inceputul sfarsitului? Vanzarile si comenzile Boeing s-au injumatatit dupa tragedia din Etiopia

In primele trei luni din acest an, comenzile totale au scazut la 95 de aeronave, de la 180 in perioada similara din 2018, in timp ce livrarile de avioane 737 au scazut la 89, de la 132 in urma cu un an. In martie, nu a existat nicio comanda pentru un nou avion MAX, a informat gigantul american.Declinul comenzilor arata ca operatorii aerieni asteapta sa vada cum va iesi Boeing din cea mai grava criza cu care s-a confruntat de la infiintarea companiei.737 MAX, o noua varianta din familia 737, este esential in lupta stransa pentru cucerirea titlului de cel mai mare producator de aeronave din lume, pe care il disputa cu rivalul european Airbus.Un aparat Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines, cu 157 de persoane la bord, s-a prabusit in martie la sud-est de Addis Abeba, la scurt timp dupa decolare, la patru luni dupa un accident similar in care a fost implicat un avion de acelasi tip care apartinea companiei Lion Air in Indonezia, soldat cu 189 de morti. In urma ambelor catastrofe nu au fost gasiti supravietuitori.Dupa prabusirea avionului etiopian, toate tarile au dispus suspendarea zborurilor cu avioane Boeing 737 MAX.