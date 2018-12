KLM este prima companie aeriana care trimite statusul zborului catre familia pasagerilor pe WhatsApp

Serviciul se numeste "Family Updates" si permite pasagerilor sa inceapa un grup WhatsApp pentru a-si mentine prietenii si familia informati cu privire la starea zborului lor.Pasagerii KLM care primesc biletul de imbarcare prin intermediul WhatsApp vor primi o invitatie de a utiliza gratuit acest serviciu KLM WhatsApp. KLM va trimite apoi un mesaj prietenilor si familiei pasagerilor dupa decolare.Imediat dupa aterizare - chiar inainte ca pasagerul sa aiba Wi-Fi sau roamingul de date activat - cei dragi de acasa vor primi o notificare cu statusul zborului.De asemenea, daca un zbor este intarziat, membrii grupului vor fi informati. In plus fata de aceste mesaje automate proactive, membrii grupului pot solicita companiei KLM informatii despre progresul zborului.KLM este prima companie aeriana care ofera un serviciu WhatsApp pentru clienti si pentru cei apropiati lor. In prezent, serviciul este disponibil numai in limba engleza, urmand a fi extins si cu alte limbi de circulatie internationala.Inteligenta artificiala si confidentialitatea datelorKLM utilizeaza Inteligenta Artificiala pentru a intelege intrebarile pe care le primeste printr-un mesaj marcat cu @KLM. KLM nu poate citi mesajele pe care membrii grupului le trimit reciproc. Dupa trimiterea notificarii conform careia pasagerul a ajuns la destinatie, KLM va parasi grupul. Grupul WhatsApp va ramane activ, astfel incat membrii pot impartasi fotografiile de vacanta si actualizarile. Toate mesajele sunt protejate prin criptarea WhatsApp.KLM Royal Dutch Airlines ofera clientilor sai din intreaga lume informatii despre confirmarea rezervarii, notificari de check-in, imbarcare, actualizarea statusului de zbor si raspunde la intrebari in 10 limbi diferite direct pe WhatsApp, prin intermediul aplicatiei oficiale WhatsApp Business. KLM este una dintre primele companii si prima companie aeriana din intreaga lume cu un cont confirmat de WhatsApp Business.Incepand cu 2009, KLM si-a castigat reputatia de pionier in social media. KLM are peste 25 de milioane de fani si urmaritori pe diverse platforme sociale. Prin aceste canale, KLM primeste peste 100.000 de mentiuni in fiecare saptamana, dintre care 15.000 sunt intrebari sau remarci.Acestora le raspund in mod personal mai mult de 250 de agenti, care formeaza cea mai mare si cea mai dedicata echipa de social media din lume. Pe WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, LinkedIn, WeChat si KakaoTalk, KLM ofera raspunsuri clientilor sai 24/7 in 9 limbi diferite: olandeza, engleza, germana, spaniola, portugheza, franceza, chineza, japoneza si coreana.In timpul orelor de program, KLM ofera de asemenea servicii in limba italiana. KLM a fost prima companie aeriana din lume care a oferit clientilor sai optiunea de a primi documente de zbor si actualizari prin Messenger, Twitter si WeChat.Compania KLM a fost fondata in anul 1919, fiind astfel cea mai veche linie aeriana care si-a pastrat numele original. In 2004, Air France si KLM au format alianta Air France KLM.Din aceasta alianta a rezultat cel mai puternic grup aviatic european, bazat pe doua brand-uri si hub-uri puternice-aeroportul Schiphol din Amsterdam si aeroportul Charles de Gaulle din Paris.Pastrand identitatea celor 2 companii, grupul se concentreaza pe 3 aspecte esentiale: transportul pasagerilor, mentenanta aeronavelor si transportul de marfa.Air France si KLM sunt companii membre ale aliantei globale SkyTeam, care numara 20 membri si care ofera pasagerilor din intreaga lume acces la o retea globala de peste 17.300 de zboruri catre 1.062 de destinatii din 177 de tari.