KLM ofera gratuit companiilor aeriene programul sau de compensare a carbonului pentru zboruri mai sustenabile

Pe 29 iunie 2019, KLM a invitat toate partile interesate din industrie sa se alature pentru a face un viitor sustenabil pentru aviatie, sub sloganul " Fly Responsibly ".Pe 7 octombrie, KLM va deveni prima companie aeriana din lume care opereaza inca sub numele sau original care sarbatoreste 100 de ani. KLM a avut acest succes implicandu-se activ in adoptarea noilor tehnologii si insistand pe ideea zborurilor mai sustenabile.Acest moment special, cu 100 de zile inaintea aniversarii a 100 de ani de la KLM, a fost planificat sa coincida cu sosirea primului Boeing 787-10 Dreamliner. Desi are deja in flota 13 aeronave Boeing B787-9 Dreamliner, KLM adauga la flota sa B787-10 Dreamliner, ajungand la un numar total de 28 de aeronave. Programul de reinnoire a flotei este un element important pentru atingerea obiectivelor ambitioase de sustenabilitate.Presedintele si CEO al KLM Pieter Elbers a declarat: "In ultimii o suta de ani, spiritul antreprenorial al KLM si cautarea inovarii au jucat un rol de pionierat in industria aviatica. Centenarul este o oportunitate de a ne reafirma angajamentul nostru: de a deveni transportatorul european orientat catre clienti, inovator si eficient, cu o hotarare profunda de a aborda provocarile care stau in fata. Incepand de astazi, vom aborda si vom impartasi cele mai bune practici si instrumente, tot ce am invatat despre sustenabilitate, cu toti competitorii nostri.Concurenta este importanta, dar nu si atunci cand vine vorba de dezvoltarea sustenabila a aviatiei. Incepand de astazi, vom oferi tuturor companiilor aeriene programul nostru de compensare a carbonului CO₂ZERO gratuit si fara brandul KLM. Si, in schimb, ii invitam pe altii sa ne alature si sa impartaseasca cele mai bune practici pentru a beneficia de un viitor sustenabil."La eveniment, ministrul olandez de Infrastructura si Managementul Apelor, Cora van Nieuwenhuizen a comentat: "Succesul KLM este succesul Olandei. Cu o retea vasta si un numar mare de destinatii, KLM Royal Dutch Airlines are o importanta deosebita pentru accesibilitate, climatul nostru de afaceri, oportunitatile de angajare si pozitia aeroportului Schiphol."