Lufthansa a fost si in 2018 cel mai mare operator aerian din Europa

Cresterea s-a datorat si evolutiei foarte bune a subsidiarelor Lufthansa - SWISS, Austrian Airlines, Eurowings - si majorarii numarului de pasageri pe aeroporturile din Zurich, Munchen, Viena si Frankfurt.In 2018, grupul german a operat peste 1,2 milioane de zboruri si a inregistrat un factor de incarcare (numarul scaunelor care sunt ocupate la fiecare zbor) de peste 80%.Luna aceasta, Lufthansa a anuntat ca va angaja 5.500 de piloti si insotitori de zbor in Germania, Austria, Elvetia si Belgia, si 600 de specialisti in IT.Si divizia Lufthansa Technik vrea sa angajeze 1.200 de persoane in Germania.