Lufthansa anuleaza 7.100 de zboruri pana la finele lunii martie, din cauza scaderii cererii

Cea mai mare parte a anularilor vizeaza curse in Germania, spre nordul Italiei, alte destinatii din Europa, si Israel, incepand din urmatoarea duminica, deoarece aceasta tara a interzis intrarea calatorilor din Germania, Austria si Elevetia, precum si din China si Iran.Lufthansa si filialele sale, Swiss, Austrian, Brussels si Eurowings, vor lasa la sol 150 de aeronave, din cele 750 pe care le utilizeaza in mod normal, din cauza coronavirusului.Im Germania, numarul persoanelor infestate ajunge la 349 si, dintre acestea 175 in Renania de Nord Westfalia, conform datelor furnizate de Robert Koch Institut.