Lufthansa ar putea prelua compania aeriana Alitalia pentru 500 de milioane de euro, dar ameninta cu disponibilizari

Publicatia mentionata sustine ca in ultimele luni au fost formulate trei oferte pentru preluarea controlului la Alitalia, una venita de la Lufthansa, alta de la compania britanica low-cost easyJet si una de la fondul american Cerberus. Pentru moment, oferta companiei germane pare a fi favorita."In ceea ce priveste viitorul Alitalia, punctul terminus pare Germania, cu vanzarea catre Lufthansa", scrie principalul cotidian italian, care adauga insa ca ofertele ar putea fi imbunatatite.Fara a cita sursa informatiilor sale, "Corriere della Sera" sustine ca Lufthansa ar vrea sa preia doar operatiunile de zbor ale Alitalia, care, in acest moment, numara aproximativ 8.000 de angajati, excluzand serviciile de handling ale Alitalia. In plus, Lufthansa propune sa preia doar aproximativ 6.000 din cei aproximativ 8.000 de angajati ai diviziei Alitalia de care este interesata.In schimb, cei doi ministri italieni care urmaresc acest dosar, precum si cei trei comisari care gestioneaza Alitalia, de cand a fost plasata sub administrarea statului, au cerut Lufthansa sa reduca la jumatate cifra de 2.000 de disponibilizari pe care grupul german o are in vedere."Negocierile sunt in curs. Partile se apropie, dar problema nu a fost inca rezolvata", sustine Corriere della Sera.Un alt subiect de disputa este legat de pretul de vanzare."Oferta initiala a Lufthansa era de 300 de milioane de euro si a fost respinsa. Comisarii si Guvernul cer majorarea ofertei pana la cel putin 500 de milioane de euro. Si in acest caz, punctele de vedere ale partilor se apropie", sustine Corriere della Sera.Alitalia, odata un simbol al renasterii economice a Italiei dupa razboi, se chinuie in prezent sa concureze pe piata interna cu companiile aeriene low-cost si trenurile de mare viteza. Autoritatile de la Roma au respins varianta nationalizarii companiei aeriene, insa soarta acesteia constituie un subiect politic delicat si orice restructurari dure solicitate de un investitor strain risca sa provoace ample proteste.