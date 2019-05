Tot mai multi romani zboara catre casa in weekendul alegerilor

Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele privind cautarile de zboruri din afara tarii catre Romania in timpul sfarsitului de saptamana in care au loc alegerile pentru Parlamentul European si le-a comparat cu perioade similare din aceasta luna.Pentru sfarsitul saptamanii anterioare (17-19 mai) romanii au efectuat cautari catre Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara sau Sibiu cu 13,1% mai putin decat pentru cel care va urma.De asemenea, numarul cautarilor fata de cele pentru weekendul urmator (31 mai - 2 iunie) este mai mare cu 23.3%, chiar daca va fi un alt eveniment important: vizita Papei Francisc in Romania.Distanta nu este intotdeauna o piedica pentru cei mai multi dintre calatoriCele mai multe cautari catre Romania pentru weekendul viitor au fost pentru zborurile cu plecare din Marea Britanie, Germania si Statele Unite ale Americii. Acest top 3 a devansat numarul cautarilor de zboruri care pornesc din tari cu comunitati mai mari de romani, cum ar fi Italia (locul 5) sau Spania (locul 8) . Dintre primele 10 tari din care vor zbura cei mai multi calatori catre Romania intre 24-26 mai fac parte si Danemarca (locul 4), Suedia (locul 6), Olanda (locul 7), urmand ca acest clasament sa fie incheiat de zborurile cu plecare din Belgia si Norvegia.