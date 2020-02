O companie aeriana ar putea introduce cusete la clasa economy

Conceptul 'Economy Skynest' dezvaluit miercuri de Air New Zealand este format din sase paturi similare cu cele din cusetele de tren sau hotelurile de tip capsula. Paturile au o dimensiune de doi metri pe 58 de centimetri, si sunt echipate cu perna, patura si perdele pentru a pastra inimitatea pasagerilor. Calatorii vor putea rezerva in avans anumite intervale orare pentru a se putea odihni in aceste cusete pe durata unui zbor pe distante lungi.Una din principalele surse de disconfort la clasa economy "este faptul ca nu poti sa te intinzi", explica Mike Tod, director de marketing la Air New Zealand, care sustine ca proiectul 'Economy Skynest' este o solutie.Air New Zealand a precizat ca va lua o decizie finala cu privire la introducerea conceptului 'Economy Skynest' abia anul viitor, dupa ce va evalua performantele proiectului pe zborurile pe ruta Auckland-New York. Durata unei calatorii pe aceasta ruta este de aproximativ 17 ore si 40 de minute.O alta companie aeriana, Qantas Airways Ltd, a analizat si ea dar pana la urma a respins propunerea inaintata de producatorul de avioane Airbus vizand introducerea de capsule echipate cu paturi in zona de marfa a avioanelor A350 ce vor fi utilizate pentru zborurile pe ruta Sydney - Londra.Primele zboruri non-stop Qantas pe rutele Sydney - New York si Sydney -Londra ar urma sa inceapa in prima jumatate a anului 2023, insa sunt conditionate de ajungerea la un acord salarial cu pilotii care vor trebui sa isi extinda programul de zbor pana la aproximativ 23 de ore.In prezent, compania aeriana Singapore Airlines ofera cel mai lung zbor din lume, o cursa de 19 ore intre Singapore si New York.