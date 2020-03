Vola.ro si-a ajutat clientii sa recupereze peste 50.000 de euro de la companiile aeriene

Cele peste 40 de persoane ce formeaza echipa de Customer Care Vola.ro lucreaza non stop la solutionarea si lamurirea tuturor pasagerilor care sunt in situatia unor zboruri spre regiunile aflate in carantina din Italia sau au semne de intrebare cu privire la calatoriile ulterioare."Aeroporturile din Italia sunt printre cele mai cautate si tranzitate de pasagerii romani. Fie ca mergeau in Italia pentru a-si petrece vacanta, fie ca mergeau acolo la munca sau la studii, inchiderea traficului aerian cu Italia afecteaza si foarte multi romani. Ca in fiecare situatie de genul acesta intreaga echipa Vola.ro face eforturi imense pentru a informa si pentru a asista pe cat posibil toti turistii care urmeaza sa calatoreasca in perioada urmatoare. Este un volum de munca foarte mare pentru care am dedicat peste 40 de colegi, cu programul de munca non stop, ca de obicei. Volumul intrebarilor primite este cu 70% mai mare fata de restul anului. Diferenta dintre un bilet de avion rezervat direct pe website-ul companiei aeriene si un bilet de avion rezervat prin Vola.ro este ca avem resursele sa comunicam mai transparent, mai rapid si sa sustinem astfel de perioade de incertitudine", a declarat Claudia Tocila, Marketing Manager Vola.ro.Pasagerii afectati care au biletele achizitionate prin Vola.ro pot contacta compania atat telefonic la departamentul de Customer Care disponibil 24/7, cat si prin chat-ul online disponibil pe Vola.ro si Facebook. De asemenea, compania pune la dispozitia clientilor informatii actualizate despre calatoriile din aceasta perioada printr-un infopack disponibil online sau pe chatul Facebook Vola.ro.Vola.ro monitorizeaza constant evolutia COVID-19 si deciziile companiilor aeriene."Dupa experienta ultimelor doua saptamani am pus laolalta cele mai des intalnite intrebari ale pasagerilor primite de colegii nostri de la Customer Care si urmeaza sa le incarcam pe o pagina dedicata pe Vola.ro. Ne dorim sa oferim acolo cele mai complete informatii legate de impactul Coronavirus asupra calatoriilor romanilor si sa facem impreuna primii pasi in rezolvarea oricaror semne de intrebare ar avea turistii nostri", a continuat Claudia Tocila, Marketing Manager Vola.ro.Pentru romanii care aveau programate calatorii in zonele carantinate si cu zboruri anulate, echipa Vola.ro ii va asista in recuperarea contravalorii biletului de avion sau in reprogramarea gratuita a calatoriei.Pentru romanii care au programate zboruri in alte destinatii, dar care nu isi doresc sa mai calatoreasca, echipa Vola.ro ii poate ajuta sa isi reprogrameze zborul, in limita termenilor si conditiilor specifici fiecarui bilet de avion.Sunt companii aeriene care permit gratuit reprogramarea zborului pana la o anumita data, in special pentru zborurile rezervate in luna Februarie si in prima saptamana a lunii Martie.Pentru romanii care urmeaza sa se intoarca in tara din zone cu risc, se va impune fie carantinarea in spatii special amenajate (in cazul zonei rosii a Coronavirusului, ce include China continentala (provincia Hubei), Italia de Nord, Coreea de Sud (judetul Cheongdo), fie carantinarea la domiciliu timp de 14 zilei pentru cei de vin din alte provincii si orase din China continentala; toate celelalte regiuni si localitati din Italia; alte judete si localitati din Coreea de Sud, Iran.Nu sunt impuse alte restrictii sau masuri de calatorie pentru pasagerii care vin din alte regiuni.Informatiile sunt valabile la data comunicatului si este posibil sa se schimbe in conformitate cu evolutia deciziilor statelor implicate si a companiilor aeriene.