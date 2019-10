Personalul de bord de la Lufthansa chemat sa intre in greva duminica

Personalul de bord de la Lufthansa care opereaza de pe aeroporturile Frankfurt si Munchen, cele mai aglomerate aeroporturi din Germania, este chemat sa inceteze lucrul duminica intre orele 6 a.m si 11 a.m. (04:00 si 09:00 GMT), a anuntat presedintele UFO, Daniel Flohr, intr-un mesaj video. "Cele cinci companii din cadrul grupului, Lufthansa, Eurowings, Germanwings, Cityline si Sunexpress, vor fi afectate de greve in urmatoarele saptamani", a adaugat liderul sindical.Astfel de greve de avertisment, intreruperi coordonate ale lucrului de cateva ore, insotesc in mod normal in Germania negocierile salariale odata cu expirarea unui acord la nivel de ramura.Sindicatul UFO solicita o majorare salariala de 1,8%.In replica, Lufthansa a apreciat ca greva preconizata a UFO este una ilegala, compania subliniind ca intentioneaza sa isi mentina in totalitate calendarul zborurilor programate pentru ziua de duminica.Conducerea companiei Lufthansa a refuzat sa discute cu sindicatul UFO in ultimele luni din cauza semnelor de intrebare care exista cu privire la statutul legal al conducerii sindicatului, in conditiile in care exista o lupta pentru putere la conducerea sindicatului UFO.