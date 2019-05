Peste 1000 de romani primesc lunar intre 250 si 600 euro de la companiile aeriene

Compania olandeza FlightClaim.ro inregistreaza zilnic intre 30 si 50 de cereri de compensare de la pasagerii romani care doresc sa isi primeasca drepturile de la companiile aeriene.Cum era de asteptat, perioada cea mai aglomerata din punctul de vedere al cererilor primite de catre FlightClaim.ro este sezonul de vara, cand companiile aeriene se supra-aglomereaza, iar FlightClaim.ro inregistreaza si o cerere la fiecare 30 de minute. Aproximativ 9 din 10 cereri sunt solutionate pozitiv, iar pasagerii ajung sa isi primeasca compensatia conform legii. De la inceptutul anului si pana acum, cele mai multe zboruri anulate au fost in luna ianuarie, cand aeroporturile din Romania au inregistrat 36 de zboruri care au intarziat minim 3 ore si 12 zboruri complet anulate.Tarom si companiile aeriene low cost, cele mai multe zboruri intarziate si anulateCele mai multe zboruri intarziate si anulate au fost inregistrate de compania Tarom, dar si de companiile low cost Wizz Air, Ryanair si Blue Air.Conform datelor FlightClaim.ro, destinatiile cu cele mai mari intarzieri inregistrate sunt Milano, Madrid, Roma, Larnaca si Londra."Zborurile charter din perioada verii reprezinta un risc deosebit pentru pasagerii romani si de aceea echipa noastra coopereaza cu agentiile de turism din Romania pentru a asigura tot suportul si asistenta necesara turistilor lor care se afla in aceasta situatie. Am obtinut compensatii pasagerilor romani al caror zbor, cu plecare din Romania, a fost anulat pe motive operationale", a declarat Cees Werff, director general FlightClaim.ro.In functie de durata intarzierii, pasagerii sunt eligibili la compensatii intre 250 si 600 de euro/persoana, plus alte cheltuieli.Sub 10% dintre pasagerii afectati de zboruri anulate, intarziate sau carora le-a fost refuzata imbarcarea se preocupa sa solicite compensatia de 250, 400 sau 600 de euro de la companiile aeriene sau prin firmele specializate. Acest procent extrem de mic se datoreaza slabei cunoasteri a drepturilor pasagerilor, dificultatilor de a intra in contact direct cu compania aeriana sau, pur si simplu, lipsei de timp. Procesul FlightClaim.ro de obtinere a compensatiei este foarte simplu: pasagerul nu plateste nimic, trimite detaliile zborului catre FlightClaim.ro, pe care o imputerniceste pentru obtinerea compensatiei, iar FlightClaim.ro se ocupa de tot procesul cu compania aeriana.