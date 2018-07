Pilotii Ryanair din Germania vor sa intre in greva

Luni, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) a informat ca 96% dintre pilotii germani ai Ryanair s-au pronuntat in favoarea miscarii de protest. Sindicatul va anunta cu 24 de ore inaintea declansarii grevei conducerea companiei aeriene, transmit Reuters si DPA.Vereinigung Cockpit a indicat ca va acorda timp Ryanair pana in 6 august sa vina cu o noua oferta. Saptamana trecuta au avut loc la Frankfurt negocieri intre conducerea companiei aeriene low-cost si Vereinigung Cockpit, care s-au incheiat fara rezultat.Si pilotii din Irlanda ai Ryanair, membri ai sindicatului FORSA/IALPA, intentioneaza sa declanseze a patra greva de o zi in data de 3 august si au avertizat ca sunt posibile noi miscari de protest daca operatorul aerian irlandez nu isi schimba atitudinea.Saptamana trecuta, Ryanair a notificat peste 300 de angajati - piloti si personal navigant - ca si-ar putea pierde locurile de munca fiindca in sezonul de iarna va fi concediata aproximativ 20% din forta de munca de la baza sa din Dublin, deoarece recentele greve afecteaza rezervarile.Decizia companiei aeriene de a notifica angajatii este "nechibzuita si provocatoare" si ii va motiva si mai mult sa-si mentina solicitarile, se arata intr-un comunicat al sindicatului Forsa/IALPA.Compania a avertizat ca ar putea inchide cateva rute din capitala Irlandei in urma reducerii numarului de avioane de la baza din Dublin, de la 30 la 24, dar si alte rute s-ar putea confrunta cu reduceri frecvente deoarece o parte din aeronave vor fi directionate spre subsidiara poloneza, Ryanair Sun, care inregistreaza o crestere rapida. Cele sase avioane vor fi trimise in Polonia.Compania irlandeza va incepe negocierile cu peste 100 de piloti si 200 de membri ai personalului navigant din Dublin care au primit instiintari privind posibila lor concediere din 28 octombrie. O parte ar putea fi transferati in Polonia pentru a minimaliza impactul concedierilor, a explicat Ryanair.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat, in 4 iulie, o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.In schimb, Ryanair sustine ca angajatii sai beneficiaza de unele dintre cele mai bune conditii din industria aeriana low-cost.In decembrie, Ryanair a avut primele negocieri cu sindicatele din istoria de 32 de ani a companiei, care au ajutat la evitarea unei greve la nivel european. In urma discutiilor, pilotii Ryanair din Portugalia, Irlanda si Italia renuntasera la miscarile de protest programate inainte de Craciun, dar pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.