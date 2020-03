Prima companie aeriana care intra in faliment din cauza epidemiei de coronavirus

"Toate zborurile sunt anulate, iar afacerea din Marea Britanie si-a incetat activitatea, cu efect imediat". Firma de consultanta EY a fost chemata pentru a se ocupa de procedura de administrare, o forma de protejare fata de creditori, a informat compania.Falimentul pune in pericol 2.000 de locuri de munca si reprezinta o problema majora pentru premierul Boris Johnson si planul sau de extindere a transportului regional.Un purtator de cuvant al Guvernului britanic a declarat ca Executivul lucreaza indeaproape cu industria aeriana pentru a reduce intreruperile pe rutele operate de Flybe.Pe fondul efectelor epidemiei, Flybe este printre primele companii aeriene care ies din afaceri de la debutul crizei. Si alti operatori aerieni importanti, cum ar fi British Airways, easyJet, Lufthansa si United Airlines, au anuntat masuri de reducere a costurilor pentru a face fata scaderii semnificative a rezervarilor.Dar Flybe se confrunta deja cu dificultati financiare, fusese salvata de la un iminent faliment in ianuarie, actionarii acceptand sa investeasca mai multi bani, alaturi de Guvern, care a acordat sprijin companiei.Actualii proprietari ai Flybe sunt Connect Airways, un consortiu creat de Virgin Atlantic, Stobart Group si Cyrus Capital. Grupul a investit 110 milioane de lire sterline (141,6 milioane de dolari) de cand a cumparat Flybe, in 2019.Compania are 68 de aeronave si transporta anul opt milioane de pasageri intre 71 de aeroporturi din Marea Britanie si Europa.