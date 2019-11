Problemele Boeing lovesc in Ryanair, care comandase peste 200 de avioane 737 MAX

Incepand din luna martie a acestui an, avioanele Boeing 737 MAX au interdictie de zbor la nivel mondial dupa doua catastrofe aeriene care au avut loc in decurs de cinci luni si in care este suspectata o functionare defectuoasa a sistemului automat de stabilizare in zbor (MCAS) menit sa impiedice intrarea avionului in picaj.Grupul aeronautic american spera ca avionul sau va reintra in serviciu pana la finalul acestui an dupa modificarile efectuate la sistemele software si in programele de pregatire a pilotilor.Pentru Ryanair livrarea avioanelor Boeing 737 MAX era esentiala pentru sporirea eficientei flotei sale. Compania aeriana irlandeza facuse o comanda de 210 aeronave Boeing 737 MAX si spera sa foloseasca 30 de aparate pana in vara anului viitor.Luni, Ryanair a anuntat ca in anul sau financiar 2020/2021 se asteapta sa transporte 157 de milioane de pasageri. Este un avans de doar 2,6% fata de actualul an financiar si cel mai redus ritm de crestere din ultimii sapte ani. Din 2014, operatorul aeriana inregistrat cresteri anuale medii de 10% a numarului de pasageri.In perioada aprilie-septembrie 2019, compania a inregistrat un profit dupa taxe de 1,15 miliarde de euro (1,30 miliarde de dolari), in linie cu nivelul inregistrat in perioada similara din 2018 dar peste estimarile analistilor, care se asteptau la 1,08 miliarde de euro."Preturile biletelor au scazut cu 5% dar am transportat cu 11% mai multi pasageri", a declarat Michael O'Leary. Acesta a adaugat ca un program strict de tinere sub control a costurilor a compensat lipsa avioanelor 737 MAX si pretul mai ridicat al combustibilului. De asemenea, seful Ryanair se asteapta la o imbunatatire a mediului de afaceri pe segmentul de transport aerian, in urma colapsului unor competitori, inclusiv Thomas Cook.Luni, actiunile Ryanair inregistrau un avans de 7%.Compania se asteapta acum la un profit anual intre 800 milioane si 900 milioane euro, fata de estimarea precedenta de 750-950 milioane euro si fata de estimarea analistilor, de 836 milioane euro.In precedentul an financiar, profitul s-a situat la 1,02 miliarde de euro profit, in scadere fata de 1,45 miliarde de euro in anul anterior.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Bucuresti si Craiova.