Problemele spatiului aerian au costat UE aproximativ 17,6 miliarde euro, in 2018

Traficul aerian in Europa a cunoscut o crestere de 3,8% intre 2017 si 2018 insa "intarzierile au crescut cu 105%", a anuntat organizatia cu prilejul unui summit la Bruxelles, in prezenta principalilor directori ai companiilor aeriene membre."Ineficacitatea spatiului aerian european a costat Uniunea Europeana in 2018 aproximativ 17,6 miliarde euro (in crestere cu 28%) si 334 milioane de pasageri (in crestere cu 26%) au fost afectati de intarzieri", a anuntat Airlines for Europe (A4E), o asociatie care regrupeaza 15 companii aeriene (Aegean, airBaltic, Air France-KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, International Airlines Group (IAG), Jet2.com, Lufthansa Group, Norwegian, Ryanair, TAP Air Portugal, Smartwings si Volotea).A4E a dat vina pentru aceasta situatie pe un cumul de factori "in special lipsa de personal de control aerian, grevele controlorilor precum si structura ineficienta a spatiului aerian european"."Aceasta situatie este rusinoasa si total inacceptabila", a criticat directorul general de la IAG Willie Walsh, precizand ca in patru ani, incepand din 2014 si pana in 2018, numarul de intarzieri de zboruri datorate controlului aerian a crescut cu 279%.La randul sau, directorul general de la Ryanair, Michael O'Leary, a pledat pentru introducerea unei concurente sporite intre serviciile de control aerian ale diferitelor state europene."Facem din nou un apel catre guvernele nationale si Uniunea Europeana sa faca din reformarea gestiunii ineficiente a traficului aerian european o prioritate politica", a declarat directorul general de la A4E, Thomas Reynaert.A4E solicita in special actorilor politici sa adopte masuri pentru a accelera angajarea controlorilor aerieni in momentul in care ies de pe bancile scolilor, sa centralizeze gestionarea traficului aerian european, sa puna in practica un spatiu aerian comun in cursul mandatului viitoarei Comisii Europene si sa impuna o interoperabilitate a sistemelor de gestionare a traficului aerian european. De asemenea, A4E propune ca prestatarii de servicii de navigatie aeriana sa fie responsabili pentru indemnizatiile acordate pasagerilor in cadrul regulamentului european 261/2004 ca urmare a perturbarilor provocate de controlul de trafic aerian.