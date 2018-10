Profitul Ryanair, afectat de greve si de pretul ridicat al titeiului

Pilotii si insotitorii de bord au declansat miscari de protest deoarece Ryanair i-a angajat in conformitate cu legislatia irlandeza. Ei sustin ca au o situatie nesigura din cauza acestui tip de contract, care le blocheaza accesul la beneficiile de stat din tara lor de origine. Angajatii spun ca sunt obligati sa-si primeasca salariile in conturi bancare irlandeze, ceea ce le afecteaza posibilitatea de a lua credite in tara lor de origine.Actiunile companiei aeriene irlandeze au scazut cu 10%, iar avertismentele transmise luni au afectat sectorul aerian, rivalele Lufthansa, Air France KLM si easyJet inregistrand un declin de 0,5% - 3,3%.Profitul din acest an al Ryanair, excluzand pierderile inregistrate la nou infiintata Laudamotion, se va situa la 1,10 - 1,20 miliarde de euro (2,66 miliarde de dolari), fata de prognoza anterioara ce viza un castig de 1,25 - 1,35 miliarde de euro. Noua estimare ar reprezenta un declin de 17 - 24% fata de profitul record de 1,45 miliarde de euro inregistrat in anul fiscal incheiat la 31 martie 2018.Operatorul aerian nu exclude noi intreruperi din cauza grevelor, ceea ce ar putea duce la o noua inrautatire a prognozei de profit.Cele doua greve coordonate cu care s-a confruntat Ryanair din august au afectat traficul de pasageri, rezervarile last minute si pretul biletelor. Numarul total al pasagerilor afectati depaseste 100.000.Castigul Ryanair este afectat si de cresterea pretului la barilul de titei, care a atins 82 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani.Luni la pranz, actiunile Ryanair inregistrau un declin de 8,9%, la 11,94 euro. Este cel mai redus nivel din ultimii aproape doi ani. De la inceputul grevelor, la mijlocul lunii iulie, titlurile au scazut cu 27%.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat pe 4 iulie o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova.